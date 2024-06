Jak dlouho střídáte gravel s tradičním horským kolem?

Nyní je to třetí sezona, kdy závodím v terénu. První byla víc o horských kolech, minulý rok a letos primárně gravel. Začátek sezony byl ve znamení horských kol, kdy jsem jel dva etapové závody, ve zbytku sezony půjde převážně o gravelové závody.

Gravelové kolo je pro laika přechod mezi silničním a horským kolem, se kterým jde jezdit na silnici i v lehkém terénu. Jaké jsou hlavní rozdíly?

Ve způsobu závodění. Gravel je různorodý, je to na půl cesty mezi silnicí a horským kolem, takže kromě vybavení i v tom stylu závodění. V gravelu nechybí dynamika ze silničních závodů, je to podobné, jako když člověk jede v grand tour v nějakém velkém úniku. Začátek je těžký, pak se vyselektuje skupina a náročný je pak zase závěr. V horských kolech je úsilí často podobné časovce, kdy se jede od začátku do konce víceméně konstantním tempem a není tolik možností skupinové práce.

Jak náročné je pro vás střídání mezi horským kolem a gravelem?

Nejdůležitější na všem je fyzická příprava, tam rozdíl není. Důležité je, aby člověk byl zvyklý na kolech jezdit. Na horském musím kvůli technice trávit čas v terénu, abych si navykl. Největší rozdíl je, že právě v technickém terénu vám toho bike hodně odpustí a podrží vás více než gravelové kolo.

Do seriálu závodů jste naskočil v únoru. Jak dlouhé je vlastně vaše přípravné období. Je jasné, že se neřídí podle české zimy.

Sezona je hodně dlouhá, první závody jsou koncem února a končí se až v polovině října. Do půlky listopadu je měsíc, kdy je volno, víceméně bez tréninku, jen lehký pohyb, nic extra a pak od půlky listopadu se člověk začíná opět připravovat. Koncem února startuje závodní fáze a první větší cíl, na který člověk potřebuje být v top formě je závod Cape Epic, který se jede na konci března v Jižní Africe.

Povedený začátek sezony je vždy důležitý

Vždy je dobré a dodá to optimismus, když se na úvod sezony vyhrává. Vás zastihl ve skvělé formě a v prvních závodech jste se vždy umístil na medailových pozicích.

Ano, opravdu se úvod povedl a měl jsem dobrý pocit. Po zimě jsem se cítil výborně a pro sebevědomí a chuť do dalšího tréninku je to důležité.

Zmínil jste legendární závod Cape Epic v Jižní Africe. Co pro vás znamená?

Od malička jsem to měl jako hlavní metu a měl v hlavě, že bych tento závod chtěl jednou jet a pokusil se uspět, tedy jel na výsledek a ne se ho jen tak zúčastnit. Už před několika lety jsem se bavil s Kristiánem Hynkem, který tento závod vyhrál, že bych s ním chtěl jednou jet. A povedlo se to v jeho týmu už dvakrát.

Patří tento závod k těm nejnáročnějším během celé sezony?

Jednoznačně. Jede se osm dnů, každý den naplno, je to extrémně náročné. Řekl bych, že fyzicky to je jeden z nejtěžších závodů. Těžší než týdenní závody na silnici. Je tam veliké teplo, člověk si musí držet pozornost ve sjezdech, je to zápřah od startu až do cíle, nejsou tam žádné odpočinkové momenty.

Letos jste se tohoto prestižního závodu zúčastnil podruhé. Pomohlo vám, že už máte s Cape Epic zkušenosti?

Rozhodně ano. Věděl jsem, jak se ten závod odvíjí a co od něj čekat. Byl jsem na tom technicky a fyzicky dobře, ale i tak závod nebyl jednodušší a pořád byl extrémně náročný.

Budete si ho chtít v příštích letech zopakovat?

Asi ano. Jeden z důvodů, proč jsem chtěl Cape Epic jet, bylo i to, že jsem se po něm cítil výborně v následujících měsících a letos se to opět zopakovalo. Doufám, že z toho budu těžit i dál v sezoně.

Po návratu na gravel jste začal sbírat další vítězství. Cítíte se v dobré formě?

Ano, forma je skvělá! Začalo se výborně, z toho mám radost.

Po skvělých výsledcích se k vám ale otočila štěstěna zády při prestižním závodě Unbound…

Ano, bohužel tomu tak bylo. Unbound je nejdůležitější závod sezony. Jde o desetihodinový náročný závod dlouhý přes 300 kilometrů a jde o hlavní akci pro všechny závodníky v gravelu. Je nejvíce sledovaný, nejdůležitější, všichni se na něj připravují v top formě a každý chce uspět. Mě ovšem nevyšel podle představ, ze hry mě vyřadil proříznutý plášť.

V srpnu se zúčastníte gravelového mistrovství České republiky. Je to pro vás specifické, jezdit doma?

Je, vždy si rád zazávodím doma. V červnu se ještě zúčastním silničního mistrovství České republiky. Loni jsem ho vynechal, kamarád měl svatbu a trať mi nepřišla příliš zajímavá, ale letos se na silniční mistrák těším. Silniční závody mám letos dva, tento a jeden v Americe. Na gravelový mistrák se také hodně těším, gravelový závod jsem totiž u nás ještě nejel. Půjde tedy o premiéru a rád bych uspěl. Je to jedním z mých velkých cílů.

Jste ve střídání gravelu s horským a silničním kolem unikát nebo je to ve světě profesionálních cyklistů běžné?

Je to poměrně běžné, hlavně v Americe. Kombinace horských kol a gravelu je daná do velké míry tím, že nejprestižnější americký seriál má sedm závodů. Tři na horských kolech, čtyřikrát gravel a většina top závodníků se ho účastní, i když pocházejí ze silnice. Není to tedy nic neobvyklého.

Cestování karavanem si užívám já i přítelkyně

Na přelomu června a července vyrazíte s přítelkyní na cesty za závody i relaxací v obytném voze. Máte rád cestování v karavanu?

Mám. Pořádně jsem si to vyzkoušel loni, půjčoval jsem si dodávku ve stejný termín. Jely se dva závody v Alpách, mezi nimi jsme cestovali, skoro každý den měnili lokalitu, byl to úžasný zážitek. Něco takového jsem chtěl vždy udělat a jsem rád, že se naskytla příležitost. Gravel je v tomhle skvělý, při silničních závodech něco takového nepřipadá v úvahu. Je to hrozně fajn, miluju hory a jezera. Vždy jsem toužil projet si Švýcarsko, ale nechtělo se mi platit ubytování. Loni se sešly závody ve Švýcarsku a druhý hned za hranicemi ve Francii, tak se to nabízelo. Zkrátka výborný zážitek. Několik nocí jsme spali na horských pasech, dvě noci u jezera.

Svoboda hraje při takovémto způsobu cestování určitě důležitou roli…

Je to nádherný pocit, když je člověk na pěkném místě sám nebo jen s pár dalšími lidmi. Večer hory ztichnou, člověk si uvaří, dá si jídlo, ráno se probudí úplně sám v přírodě, pozoruje ranní sluníčko. Je to nádherné. Zvažovali jsme, že si dodávku koupíme, ale pak zjistili, že máme tak nabitý program, že bychom se s ní dostali na cesty tak dvakrát za rok. Půjčili jsme si ji tak na kratší víkend u nás v Krušných horách, ta volnost byla skvělá. A dá se to spojit i se závoděním. Čekají mne závody ve Švýcarsku a Německu, takže to s přítelkyní spojíme s dovolenou a projedeme si nová místa.

Je to pro vás hlavně cesta za závody nebo si dokážete i odpočinout a užívat si relax v přírodě?

Ano, dokážu si také orazit. I díky tomu, že to bude chvíli po nejdůležitějším závodě a celkem daleko před dalšími plány. Budu chtít samozřejmě uspět, ale nejsou to závody, co by mi úplně seděly, hodně kopcovité, ani nebudu patřit k favoritům, takže pojedu v klidu bez stresu. Je výborné, že mohu všechno spojit. Budeme spát na horách, takže to mám z části jako vysokohorské soustředění a z části jako dovolenou. Přítelkyně také ráda jezdí na kole, líbí se jí cestování karavanem, těšíme se.

Vůz si půjčujete přes platformou Campiri.com. Je to pro vás první zkušenost s ní?

Ano, poprvé, ale už je znám. Máme v plánu vyzkoušet dodávku Volkswagen Grand California. Má kompletní zázemí, nabízí větší komfort a na to se hodně těšíme, až si to vše vyzkoušíme.

Co vás při plánování letních cest přivedlo k této platformě?

Líbí se mi pestrá nabídka vozů, které jsou na platformě k dispozici. Když chce někdo jet ve větší skupině, může si půjčit velký obytňák. Pro dva, na víkend do českých hor se nám osvědčila malá dodávka, se kterou se dobře jezdilo, ani si člověk nepřipadal jako v dodávce. Ty možnosti jsou výborné. Měl jsem plán i na jaře si půjčit menší karavan a spojit to s lyžováním na skialpech v Korutanech. Z toho nakonec sešlo, protože jsem nestíhal, ale příští rok bych to na jaře rád podnikl. Když pojedu sám, tak si do menšího obytňáku naložím kolo, lyže a vlastně úplně vše, co potřebuji. Nicméně teď nás čeká devět dnů v totálním pohodlí.

Nesnáší balení. Láká ho Keňa s Islandem

Spousta profesionálních sportovců bere cestování jako takové nutné zlo. Jak to máte vy?

Já si to užívám. Ještě než jsem se stal profesionálem a jezdil v menších týmech, líbilo se mi jezdit na všechny závody. Doufal jsem, že se jednou dostanu do exotických destinací. A když jsem se pak stal profíkem, bylo to stejné, chtěl jsem projet všechno. Často jsem na místech zůstával i po závodech, ale po pár letech se to trochu omrzelo. Měl jsem cestování pořád rád, ale všechno bylo stejné. U gravelu se mi líbí ten aspekt, že si člověk může vybírat kalendář podle sebe. Mnohdy to může spojit i ne vyloženě s dovolenou, ale může se mnou jezdit i přítelkyně. Byl jsem na třech závodech v Americe a na půlku času tam přiletěla za mnou. Něco jsme odtrénovali, něco odcestovali, je vynikající, že to jde takto spojit. Teď jsem znovu ve fázi, kdy koukám po nových místech, která bych chtěl objet. Je toho hodně, něco musím vyškrtat, ale užívám si to. I letos toho mám už dost za sebou. Jižní Španělsko, Jižní Afrika, poprvé jsem byl v rakouských Korutanech, kde to bylo nádherné, tři týdny jsem strávil v Kalifornii.

To zní všechno ideálně. Má to ale i nějaké stinné stránky?

Balení kola. (usmívá se) Když člověk pořád lítá, pořád všechno vybaluje, zabaluje. Musí se vše poskládat tak, aby se to vešlo, co nejopatrnější vše zabalit a pořád hlídat váhové limity. To je na tom nejhorší. I doma mám jednu místnost jako skladiště, kde přebaluju a zabaluju věci. Samotné cestování si ale pořád užívám. Je plno nových závodních destinací. S gravelem jde spojit závody s cestováním, trip s obytňákem a není to tak, že člověk přiletí, odzávodí a letí jinam, maximálně se projde po městě, kde je letiště. Když je možnost, snažím se na zajímavých místech zůstávat déle. Přítelkyně také často kvůli práci cestuje a když má možnost, snažíme se to vyladit a spojit tak, abychom mohli být spolu.

Je ve světě nějaké místo, kde jste ještě nezávodil, ale chtěl byste?

Je. Plánuji to už pár let, snad to vyjde příští rok. Jde o závod v Keni, přímo v parku Masai Mara, kde žijí divoká zvířata. Jde o několikadenní gravelový závod a jede se přímo mezi těmi zvířaty. Moje okolí mě od toho trochu odrazuje, ale s kým jsem se bavil, říkal, jak si to skvěle užil. Je to prestižní gravelový závod a jeden z těch, kde jsem ještě nebyl a moc rád bych jel. Dalším takový závod je na Islandu. Tohle jsou dvě destinace, kam bych se hrozně rád podíval.

K té Keni… takový rozzuřený lev za kolem podstatně zrychlí konečný čas, že?

Jednoznačně ano. (směje se)

Vraťme se domů do Česka. Když trénujete tady, kde nejraději?

Mám dvě oblíbené destinace. Když jsem doma v Praze, jezdím do brdských lesů, případně na Křivoklátsko. Zejména Brdy jsou ale na gravel úžasné, je tam spousta vhodných cestiček, krásná příroda, kde si připadám jak někde na Šumavě. A ta je právě tím druhým místem, která pro gravel nabízí neskutečné možnosti.