Zástupci promotéra ASO navštívili v úterý a ve středu Prahu a od radního pro sport Víta Šimrala (Piráti) se dozvěděli, má česká metropole zájem hostit obě akce. Do konce ledna by měl vzniknout časový návrh pro oba závody, bude však záležet také na tom, jak se dohodnou jejich představitelé.

„Tour určitě do Prahy chce a my chceme Tour v Praze. Zároveň je ale třeba řešit i současný zájem Giro d'Italia. Na úrovni Union Cycliste Internationale (Mezinárodní cyklistické unie) proto ještě proběhne diskuze o tom, kdy by mohly být nejvhodnější ročníky pro oba starty těchto závodů tak, aby to bylo komfortní pro Tour a Giro z marketingového hlediska a pro Prahu z hlediska rozpočtu,“ uvedl radní, který má v Praze na starosti školství a sport. Jak řekl Pražskému deníku, ve hře jsou především roky 2022 a 2026. Pokud k dohodě dojde, hlavní město podá oficiální přihlášky a bude na pořadatelích, zda je nabídka české metropole zaujme.

Na konci loňského ročníku se k startu závodu v Praze vyjádřil i ředitel Tour de France Christian Prudhomme. „Je to nádherné město, jedno z nejkrásnějších hlavních měst vůbec. Karlův most i další místa jsou výjimečná, ale k tomu, aby se o tom uvažovalo, je nutné, aby Praha podala kandidaturu,“ řekl tehdy České televizi.

Jedna z nejsledovanějších sportovních akcí světa

Tour de France začínala za posledních osm ročníků pětkrát v zahraničí. Letos má start doma v Nice a příští rok v Kodani. Praha už jednala s pořádající agenturou ASO, první volný ročník je 2022. Odhadované náklady na jednu etapu činí více než 100 tisíc eur, tedy dva a půl milionu korun. Tour však patří k nejsledovanějším sportovním akcím světa.

Šimral dodal, že hlavní město má zájem o obě akce. „Každá akce, která u Pražanů zvýší zájem o cyklistiku, má naši podporu. Věříme, že se obě organizace dohodnou tak, aby to vyhovovalo všem,“ řekl. Z větších sportovních akcí se v metropoli pravidelně pořádá například Pražský maraton. V minulosti se uvažovalo o tom, že by Praha hostila letní olympijské hry, nakonec z toho však sešlo.

Tour de France je nejslavnější etapový cyklistický závod na světě. Jezdí se každý rok v červenci od roku 1903 s výjimkou období světových válek, jeho délka se pohybuje kolem 3500 kilometrů. Závod Giro d\'Italia je podobně starý, existuje od roku 1909 a jeho délka obvykle činí 2500 až 4000 kilometrů.