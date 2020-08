Tenhle závod má různé přívlastky. Je nejslavnější, nejsledovanější a asi i nejtěžší. A především: zatím poráží koronavirus! Ano, Tour de France začíná. Právě dnes vyrazí cyklistický peloton z Nice a svět profíků na dvou kolech je jako na trní.

Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Pokud bude vše probíhat dle plánu, jezdci mají za tři týdny dorazit do Paříže. Co když ne? I černý scénář není úplně vyloučen. Původně se spekulovalo, že by k závodníkům nepustili fanoušky. Jenže to Francie odmítla.