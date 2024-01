Posbíral jste i hodně bodů UCI…

Někde se sbírají hůře, někde zase o trochu snáze, ale já si vážím spíš umístění než bodů UCI.

Jaké si dáváte cíle do nadcházející sezony?

Určitě je to hlavně obhajoba titulu v časovce. Trať v Jevíčku na mistrovském závodě má být určitě těžší než letos. I když ještě neznám její přesnou podobu, titul v závodě s hromadným startem je dalším velkým cílem. A bylo by fajn obhájit i pozice na závodech, kde se potkáváme s většími týmy, protože tam je závodník nejvíc vidět a má i největší šance dostat se někam do ještě většího týmu.

Cyklistický tým ATT Investments představil sestavu pro sezonu. Přijde Štybar?

Jste i v širší nominaci na olympiádu. Jaká je šance, že byste se tam opravdu podíval?

Jsem v nominaci, tak tam nějaká šance je, ale závod je spíš pro sprintery, takže očekávám, že se bude rozhodovat mezi Pavlem Bittnerem a Mathiase Vackem. Stát se ale může cokoliv. Finální rozhodnutí by mělo přijít někdy během jara, ale dost možná se bude rozhodovat až podle aktuální výkonnosti těsně před závodem. Olympiáda je ale jiná v tom, že nominace se musí hlásit už hodně předem.

Je velká motivace dostat se na olympiádu?

Olympiáda je podle mě to nejvíc, čeho může člověk dosáhnout. V cyklistice je sice spíš kladený důraz na mistrovství světa, ale olympiáda je jen jedna. Je mi 25, tak doufám, že když to nevyjde letos, ještě nějaké šance v budoucnu přijdou.

Mluvilo se o tom, že k vám do týmu možná přijde Zdeněk Štybar. Co tomu říkáte?

Myslím, že by do týmu přinesl hlavně cenné know how a zároveň by mohl pomáhat závodníkům z týmu dostat se díky jeho kontaktům z Belgie do ještě lepších týmů. V tom by byl velkým přínosem.

Před sezonou jste měl možnost jít do Kernu, ale nabídek jste měl více. Kolik jich bylo?

Přesněji šest až sedm. U některých týmů to bylo tak, že jsem to měl jisté, ale tým zkrachoval. Z World Tour to nebylo tak, že bych měl přímo nabídky, ale měli jsme třeba on-line pohovory. Sice to nevyšlo letos, ale jsem rád, že ty lidi znám a moje výchozí pozice bude letos mnohem lepší než loni, kdy jsem byl ohledně kontaktů úplně na nule.