Výstup na Kilimandžáro jim připadal příliš nudný, a tak si s sebou vzali kola a horský masiv na hranici Tanzanie s Keňou sjeli. Skvělý zážitek dal vzniknout novému nápadu, proto čeští bikeři Tomáš Zejda s Ondřejem Novákem vyrazili do Nepálu a jako první na světě se na kolech spustili z vrcholu Mera Peak, který leží ve výšce 6476 metrů nad mořem. „Byla to mnohem delší a intenzivnější cesta, než jsme si na začátku mysleli,“ přiznává Zejda. O výpravě českých jezdců vznikne i dokument.

Čeští bikeři Tomáš Zejda a Ondřej Novák sjeli na kolech nepálský vrchol Mera Peak. | Foto: Drive Film Factory

„Předcházely tomu několikaměsíční přípravy, zkoušky kola na sněhu, shánění peněz. Když už jsme se pro takový čin rozhodli, bylo potřeba to pořádně zdokumentovat, aby z toho vzniklo něco nezapomenutelného,“ vysvětluje Zejda, kterého můžou lidé znát i z populární kuchařské show MasterChef, kde skončil v páté sérii na jedenáctém místě.

„Když jsme začali shánět partnery, tak nám většina lidí nevěřila, že se to dá udělat. Kluci z L27 a BITmarkets ale přišli s tím, že jim to přijde jako dobrý nápad. Dávali tomu sedmdesátiprocentní šanci, že to zvládneme, ale podpořili nás,“ dodává Novák.

Čeští bikeři našli skvělého vedoucího expedice v Janu Trávníčkovi, který jim vytipoval právě vrchol Mera Peak, který je nejvyšším turistickou horou, již jde zdolat bez speciálního horolezeckého vybavení. Celá výprava ale nesestávala jen ze sjezdu hory na kole. Jezdci se nejprve museli nahoru po vlastních nohou dostat.

Zdroj: Drive Film Factory

„Něco jsme si vysnili, vymysleli a spousty lidí nám to rozmlouvaly, že to není dobrý nápad. Kdybych dopředu věděl, že celý trek má 115 kilometrů, tak bych asi hodně váhal. A kdyby mi někdo řekl, že budu mít 90 kilometrů na zádech kolo, tak bych nejel,“ vypráví se smíchem Zejda.

„Dnes si můžete zaplatit vrtulník, který vás odveze do půlky kopce. O tom to ale není. Intenzivnější vzpomínky možná budou na cestu,“ vysvětluje Trávníček, proč si jezdci museli vynést kola až na vrchol sami.

„Nejkrizovější byl druhý den, kdy jsme měli kola na zádech. Po šesti hodinách chůze jsme na sebe koukali a říkali si „to máme jít ještě pět dní?“ Bylo to ale dobře vymyšlené. Kdyby nám dal někdo kola až pod kopcem, tak bychom to nedokázali. Tělo si za těch šest dní přivyklo a bylo to pro nás jednodušší. Poslední krizovka byla nahoře, když jsme zjistili, že jsme tam, co chceme sjet, a pojedeme po sněhu a můžeme padat jedině doleva a doufat, že se vyhneme všem trhlinám,“ popisuje Novák.

„Krizová chvíle byla nahoře, kdy jsem si uvědomil, že když klukům zakážu to sjet, tak to stejně sjedou,“ přidává svůj pohled Trávníček.

Čeští dobrodruzi se mohli pohybovat jen zhruba po třiceticentimetrové cestičce, na které byl ušlapaný sníh. Všude jinde by se probořili, číhaly na ně navíc také nebezpečné srázy a ledovcové trhliny.

„Měli jsme ale strašné štěstí. Kdyby se o to kluci pokoušeli o deset dní dřív, tak bychom pokrčili pod vrcholem rameny a řekli si, že to nejde. Podmínky se tam neustále mění,“ vysvětluje Trávníček.

Zdánlivě bláznivá výprava ale skončila úspěchem a čeští jezdci mohli zpátky doma v Praze představit novinářům fotografie a záběry ze své cesty. Z nich vznikne také dokument o expedici, který bude mít na podzim premiéru na Netflixu.

„Chtěli bychom, aby se dokument dostal za hranice po celém světě. Bude i o jejich lidském příběhu, o tom, co se děje v hlavě člověka, který se rozhodne jet z tepla domova do šesti a půl tisíce metrů s kolem na zádech,“ popisuje režisér Matěj Pichler.

„Člověk každý den pokořuje svoje limity. Asi nikdy bych takhle daleko nezašel, už jsme byli se silami opravdu na dně. Největší recept na jakékoliv výzvy je dobrá parta lidí a to, že člověk ví, že se na ty kolem sebe může spolehnout. Díky všem, speciálně Ondrovi. Nedokážu si představit, že bych si vybral někoho jiného, s kým bych se tam vydal. Není to výlet pro každého,“ svěřuje se Zejda.

Pro české bikery tím ale dobrodružství zdaleka nekončí. V hlavě už totiž mají myšlenky na sjezd z některé ze sedmitisícovek. „Asi se vrátíme někdy do Nepálu a řešíme pár kopců, které jsou nad sedm tisíc. Je tam pár kopců, které jsou zajímavé a možná by šli sjet. Musí se to ale prozkoumat. Je to tam už o horolezení, je potřeba se na to jinak připravovat. V rámci oteplování se navíc hory mění každým rokem,“ prozrazuje Novák.

A co na tento bláznivý nápad říká zkušený horolezec Trávníček? „Jsem už trochu zvyklý na to, že se na nás lepí magoři,“ zakončuje se smíchem.