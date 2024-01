Český cyklistický tým ATT Investments Pro Cycling vstoupí letos už do své desáté sezony a na začátku roku představil soupisku pro nadcházející závody. Aktuálně čítá 17 jmen, přičemž osmnáctým jezdcem týmu by se mohl stát slavný Zdeněk Štybar. „Spolupráce je domluvená. Už je jen otázka, jakým směrem se vydáme,“ prozradil majitel a manažer týmu Radim Kijevský. Největší hvězdou jeho výběru zatím zůstává jeden z členů širší nominace na olympiádu Jakub Otruba.

Cyklisté ATT Investments Pro Cycling Team | Foto: Deník/Filip Ardon

„Ptá se mě na to úplně každý. Je pravda, že náš tým má se Zdeňkem blízký vztah. Už od dob, kdy jsme ho zabezpečovali, jsme v blízkém kontaktu. Když došlo k tomu, že mu nebyla prodloužená smlouva, tak jsme začali komunikovat o spolupráci. To je pravda a pořád to platí,“ prozradil Kijevský v reakci na možné působení Štybara v týmu.

„Situace se má tak, že Zdeněk sice řekl, že pojede nejspíš poslední závod, ale už neřekl, jestli myslel závod v terénu, nebo na silnici. Teď jsme si dali datum 25. ledna, kdy se domluvíme, jak naše spolupráce bude pokračovat dál. Jestli to bude v pozici závodníka, nebo v pozici mentora a sportovního ředitele,“ doplnil.

Zvučné jméno by dodalo do týmu další důležitou součástku po zatím nejúspěšnější sezoně v historii ATT Investments Pro Cycling Teamu. Jeho jezdci loni získali hned tři tituly Mezinárodní cyklistické unie UCI na silnici a další jeden přidali v cyklokrosu. V žebříčku týmů se umístila česká stáj na 40. místě za nejznámějšími jmény a mezi kontinentálními týmy byla dokonce třetí.

Na tyto úspěchy se pokusí navázat i teď ve své jubilejní desáté sezoně. „Prioritou je mistrovství republiky. Rádi bychom navázali na rok 2023 a do české sbírky dodali dres ze závodu jednotlivců. Pro to uděláme maximum, abychom ho získali. Určitě se zúčastníme závodu Czech Tour, okolo Slovenska, okolo Maďarska a okolo Chorvatska. V každém budeme chtít uspět aspoň tak jako v letech minulých,“ nastínil sportovní ředitel Jaromír Friede.

Tým bude vstupovat do nového ročníku s osmi novými tvářemi. Poprvé vstupují mezi muže Jan Bittner, Richard Riška a Matthias Schwarzbacher. Ze zkušenějších jezdců pak do týmu přestoupili Matyáš Fiala, Šimon Vaníček, Filip Řeha, Dominik Neuman a Bartosz Rudyk.

Z loňské soupisky zůstali ve stejné stáji Daniel Turek, Jan Kašpar, Jiří Petruš, Karel Camrda, Tomáš Jakoubek, Michal Schuran, Martón Dina, Matúš Štočkek a Jakub Otruba, který je hlavním esem ATT Investments Pro Cycling Teamu.

Loni se stal totiž prvním mistrem republiky v historii týmu, získal 358 bodů do UCI rankingu a úspěchy sbíral i v dalších závodech. Český pohár vyhrál a první byl i v závodě na Rhodosu. I proto je členem širší nominace na olympijské hry.

„Cílem je hlavně obhajoba titulu v časovce. Trať v Jevíčku na mistrovském závodě má být určitě těžší. I když ještě neznám její přesnou podobu, titul v závodě s hromadným startem je dalším velkým cílem. A bylo by fajn obhájit i pozice na závodech, kde se potkáváme s většími týmy, protože tam je závodník nejvíc vidět a má i největší šance dostat se někam do ještě většího týmu,“ prozradil s výhledem do nové sezony pětadvacetiletý závodník.