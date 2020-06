Objeví se tam i Štybar? „Slíbil jsem vedení týmu, že budu nachystaný na začátek přípravy. A je mi jedno, na jaké závody mě pošlou,“ hlásí český cyklista, jenž na začátku července odjede na soustředění svého týmu Deceuninck Quick-Step do Itálie.

V jaké jste fázi přípravy? A dá se odhadnout, jestli jste ve formě?

Pomalinku se to stupňuje, forma se lepší. Doufám, že budu dobře připravený hned na první závody, které nás čekají začátkem srpna v Itálii.

A to bude Strade Bianche, kde jste v roce 2015 vyhrál?

Ano, a hned na to navazuje Milán San Remo.

Víme, kde začínáte, ale už znáte i další program?

Zatím nemůžu být konkrétní, protože tým program teprve představí. Zatím se vše ještě ladí, ale určitě bych měl jet klasiky, a tím se dostáváme až na konec října. A dál? Jde to rychle po sobě, nevím, jak to vedení týmu naplánuje. Já se budu snažit být připravený už na začátek sezony, ať mě dají na závody, které budou chtít oni.

Co zmiňované klasiky, budou mít jiný charakter?

Myslím, že to bude hodně podobné. Stejně tak příprava, vždycky jsem jel před nimi dva etapáky, i letos to tak bude. Normálně se jezdí na jaře, teď budou na podzim, takže i počasí bude podobné.

Dá se tedy říct, že obětujete závody velké trojky (Giro, Vuelta a Tour), abyste mohl jet svoje oblíbené klasiky?

Giro a Vueltu jet nemůžu, když chci na Kolem Flander a Paříž-Roubaix, to se nedá nic dělat. Mohl bych na Tour de France, ale musí to zapadat i do týmové strategie.

Berete to tak, že pro cyklistiku je především podstatné, že se znovu začne závodit?

Jasně, to je důležité. Víme, kdy můžeme začít, i když i kalendář už se několikrát měnil. I pro sportovní ředitele je to teď náročné. Doufejme, že už velké změny nebudou a začne se závodit.

Troufnete si odhadnout, nakolik to bude s diváky?

To vůbec nevím. Myslím, že už nějaký manuál vyšel, ale zatím jsem ho nečetl.

Mohla přinést pandemie a pauza i něco dobrého?

(usměje se) Nejsem si jistý, co. Možná pro mě osobně, že jsem si víc užíval rodiny. Ráno jsem odjel na trénink, ale odpoledne jsem byl se synem. Ale pro cyklistiku to moc užitečné nebylo, nám snížili platy… Spousta týmů se dostala do obrovských finančních potíží.

Jak jste na snižování platů reagoval?

To se nedá nic dělat, počítal jsem s tím. Pro nikoho není příjemné, když mu berou peníze. Ale jestli se tím náš tým zachránil, tak zaplaťpánbůh za to.

Nicméně teď už se vše zase vrací do normálu. Vy už máte za sebou i první týmové soustředění. Jaké to bylo po čase se zase vidět s parťáky?

Potkali jsme se v Belgii, a i když tam nepřijeli všichni, bylo to super. Trénovali jsme po skupinách, měli jsme dvě doprovodná auta, projeli jsme si klasiku Gent Wevelgem i Flandry. Bylo to moc užitečné soustředění.

Trénujete doma. Dostáváte pokyny na dálku, nebo jezdíte podle sebe?

Od svého trenéra mám na každý den plán, všechno nahrávám do speciálního softwaru. Jsme tak ve spojení, on ví o každém mém wattu, frekvenci…

Co vás v Česku ještě čeká?

Budu tady ještě týden, najíždím větší objemy. A když mi to bude pasovat do plánu, pojedu úterní závod v Plzni na Lopatárně.