Ostrava, Praha – Proměnil mečbol extraligového duelu, ale se spoluhráči si radost z vítězství nad mistrem z Ostravy užil jen krátce. Místo do Prahy volejbalista ČZU Michal Finger spěchal po zápase do Nymburka na sraz české reprezentace.

VOLEJBALISTA MICHAL FINGER září v dresu ČZU Praha. Teď ho čeká veliký boj o reprezentační tílko. | Foto: Jiří Růžička

„Mám to ulehčené, jedu autem s trenérem Šmejkalem, takže nemusím bůhvíjak dlouho a složitě cestovat vlakem," zářil 20letý univerzál. Strach z několika hodin, které stráví společně s koučem Ostravy a zároveň českého výběru, po extraligové výhře 3:1 neměl.

„Myslím, že si naopak dobře popovídáme," věřil volejbalista ČZU.

„To bude cesta, on je ukecaný, ale aspoň neusnu," chystal se usednout za volant Zdeněk Šmejkal. Jak bude hodnotit výkon Fingera, s 31 body nejúspěšnějšího volejbalisty sobotního utkání?

„Pochválím ho, hrál dobře," přešel rychle do své druhé role Šmejkal, který národní tým převzal na podzim.

Premiéru na české lavičce zažije 3. až 5. ledna v Opavě, kde se hraje kvalifikace o postup na mistrovství světa. Na tu musí družstvo během pár dnů připravit. Postup si zajistí vítěz turnaje, ve kterém se Češi utkají s Nizozemskem, Kyprem a Bulharskem, a také nejlepší tým na druhém místě ze všech pěti kvalifikačních skupin. Na první sraz do Nymburka pozval kouč šestnáct hráčů, dvanáct z nich bude bojovat o šampionát v Polsku 2014. Prosadit se do konečné nominace bude pro Fingera těžké, oporami týmu na postu univerzála jsou zkušení Jan Štokr a David Konečný.

„Jsou to skvělí hráči, jedni z nejlepších. Moje šance je malá, ale hrozně moc se těším," svěřil se volejbalista.

„Záleží na trenérovi, jestli bude Štokr zase hrát na smeči, Konečný na účku a já dostanu šanci jako druhý univerzál. Uvidíme, jak tým postaví," přemýšlel o základní šestce.

„Beru to tak, že nakouknu do vrcholového volejbalu, pochytám zkušenosti od starších hráčů, a když dostanu příležitost, tak ukážu, co umím. Nemůže to jít hned, ale po krůčkách," uvědomuje si nejmladší ze tří českých univerzálů.

Má nějaký volejbalový vzor?

„Pro mě to byl vždycky Honza Štokr," prozradil 201 centimetrů vysoký hráč ČZU.

„Je silovější typ, prostě kus chlapa. Navíc jsem poznal, že je to i výborný člověk. David samozřejmě taky, ale víc jsem si povídal s Honzou," vysvětlil Finger.

Co by si od Štokra vzal?

„Má dobrou filozofii hry. Ví, jak vyhraňovat údery a vyřešit různé herní situace. Podle toho se zkusím řídit a načerpat zkušenosti."

Po krátkém soustředění v Nymburce se tým za další přípravou přesune do Opavy a pak do Popradu, kde se dvakrát utká se Slovenskem. Svátky si proto volejbalisté moc neužijí.

„Máme před vrcholnou kvalifikací, tohle musí jít stranou. Trenér je hodný, že nám dal alespoň na Štědrý den a Silvestra volno. Myslím, že jeden den je optimální a stačí na to, aby člověk nevypadl z rytmu," nevadí Fingerovi nabitý program na přelomu roku.

„Samozřejmě, že ochutnám nějaké to cukroví, ale všechno s mírou, stejně jako na Silvestra," smál se 20letý reprezentant. A do Opavy se už těší:

„Hráli jsme tam v létě Evropskou ligu. Je to tam úžasné – skvělí diváci, perfektní hala. Co víc si můžeme přát?"