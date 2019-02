/FOTOGALERIE/ Rozporuplné pocity zažíval bezprostředně po utkání 18. kola extraligy s Českými Budějovicemi trenér pražských Lvů Tomáš Pomr. Lužinští volejbalisté vedli nad vedoucím týmem soutěže 2:1 na sety, v tiebreaku je pak od senzace dělily čtyři míče. „Teď jsem zklamaný, ale odehráli jsme kvalitní zápas. A ani bod není špatný,“ uvedl po prohře 2:3 kouč desátého celku tabulky.

Den po duelu už nacházel především pozitiva. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že získáme bod, beru ho. Ovšem nejpodstatnější je výkon,“ zdůraznil.

Zejména druhá sada, kterou domácí ovládli 25:11, se mu musela zamlouvat. „Hezký rozdíl. Hráči si na sebe ušili bič. Vím, že dokážeme porazit každého. Teď to po nich budu vyžadovat,“ usmál se Pomr.



V rozhodujících fázích se projevila síla Jihočechů. „Podržel je kvalitní a nekompromisní útok. Nic si nemůžeme vyčítat, nebylo to o našich chybách, ale o vyzrálosti Jihostroje,“ vysvětloval.



V utkání mohl Pomr po více než měsíci použít svého univerzála Gina Roberta Naardena. Se Surinamcem se projev Lvů výrazně zvedl. „Jsem s ním pokojený. Vím, že byl zklamaný ze závěru, kdy mu nahrávač věřil a on nesložil dva balony. Nicméně to se stává a nemůže to pokazit pozitivní dojem z jeho výkonu.“



Před rozuzlením základní části (zápasy v Odolene Vodě, s Benátkami, ve Zlíně a s Ostravou) se pražští volejbalisté příjemně naladili. „Důležitá série. Beru ji jako takové předpředkolo play-off,“ charakterizoval trenér. „Potvrdili jsme si, že na to máme. Aby nás porazily, musely i Budějovice hrát jak o život. Sezona může být ještě dlouhá a úspěšná,“ doplnil odhodlaně.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 2:3 (19:25, 25:11, 25:22, 18:25, 12:15)

Rozhodčí: Němeček, Dmejchal, na čarách Činátl, Poláček. Diváci: 360.

Lvi: Kozák, Krajčovič, Naarden, Šulc, Van Werkhoven, Fortuník, libero Kovařík. Střídali: Svoboda, Špulák, Démar, Kuboš. Trenér: Pomr.

Jihostroj: De Amo, Michálek, Mach, Křesťan, Kraffer, Todua, libero Kryštof. Střídali: Šotola, Fila, Kupilík, Stamples, Polák. Trenér: Dvořák.