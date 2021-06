„Jméno Michala Mareše už navždy bude spojeno s klubem USK Praha a vždy bude mít u nás dveře otevřené stejně jako další hráči, kteří prošli našim mládežnickým programem. Michal patřil k silné generaci ročníku 1992, která byla úspěšná nejen na domácí, ale i mezinárodní klubové úrovni. Jeho přístup k basketbalu a odpovědnosti na hřišti je ukázkou, že když na sobě tvrdě pracujete, můžeme se stát velmi dobrým hráčem na úrovni reprezentace a nejvyšší soutěže," uvedl k přestupu dlouholetého kapitána manažer týmu Petr Jachan.

"Je logické, že Michal potřebuje po tak dlouhé době nový impuls ve své kariéře a změna prostředí mu prospěje. Děkujeme mu za ty přínosné roky na Folimance. Vážíme si ho nejen jako hráče, ale především jako osobnosti. Přejeme mu hodně štěstí a úspěšné pokračování jeho kariéry,“ dodal.

"Rozhodování bylo samozřejmě složité. Strávil jsem na USK spoustu let, zvykl jsem si na Folimanku, navšechny lidi okolo klubu, dá se říct, že Folimanka byla můj druhý domov. Takže ano, bylo pro mětěžké udělat to rozhodnutí a odejít. Jak se říká, všechno jednou končí. Na USK budu vzpomínat vždy vdobrém, a na Folimanku se budu vždy rád vracet. A kdo ví, možná se ještě někdy vrátím i do dresuUSK. Teď se ale naše cesty rozcházejí a já se těším na to co bude dál," přiznal pro klubový web Mareš.

"Děkuji, že jsem mohl být součástí USK Praha, hodně štěstí do dalších sezón a těším se až se potkámejako soupeři," vzkázal fanouškům i dnes už bývalým spoluhráčům.