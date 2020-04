Tahle neděle pro mě byla přece jen o něco slavnostnější. Ráno jsem vstal o hodinu dříve, chvatně slupl banán, vypil čaj a už se soukal do sportovního úboru.

Závěrečná lekce Podmol Get Fit a pak na mě čeká už jen odpočinek - víno (jídlo), ženy, zpěv přijímání gratulací, obdiv fascinovaného davu…

Ještě jsem se ujistil, že to bude zase „vzrůšo“. Kardio cvičení je totiž… „Zábavné! Spálíte při něm tuky a nabijete se pozitivní energií,“ jak ho vidí autor projektu Libor Podmol, jinak také mistr světa z roku 2010 ve freestyle motokrosu.

Pak už jsem jen skákal, běhal na místě, vykopával a zakopával nohy, dělal kliky, dřepy… Všechno v obrovské rychlosti, možná až světla, napadlo mě poté, co jsem vyřízený dopadl na podložku.

Řeknu vám, svět se zastavil, vnímal jsem jen svůj dech, přestože ateista, modlil jsem se k Bohu. Ani na tu nenávist k člověku, jenž se na mě zubil z monitoru křičíc „to jsme si dali pěkně do těla“ , jsem neměl sílu.

Jenže byl konec a já chtěl vidět výsledky. Jak jen to povídal Libor Podmol, než výzva začala? „… i ten pohled do zrcadla pro vás bude o dost příjemnější.“

Šel jsem tedy do koupelny, pohlédl na sebe, ovšem žádné nadšení se mě nezmocnilo. Možná jsem příliš sebekritický, nebo si už nevybavuji stav z před tří týdnů.

Teď se připravte na moudro: pokud je člověk v nesnázích, pomůže mu přítel.

Místo toho, abych si pohověl, navštívil jsem kolegu Radka Ctibora. Právě on mě fotil vysvlečeného do půl těla v první den výzvy. Tehdy byla naše vize následující: až budu krásný, položíme do novin oba snímky vedle sebe a čtenáři budou přemítat, jak jen se onen zázrak stal.

Když však Radek včera porovnal inkriminované záběry, suše konstatoval: „No, zase jsi neztloustl!“ A v tom měl naprostou pravdu…

Boj nepřestává

Abychom teď nenasazovali Liboru Podmolovi psí hlavu. On řekl v rozhovoru před cvičením daleko více. „Výzva vás může dovést k tomu, abyste se dostali do určité formy a uvědomili si, jak dobře se můžete cítit.“

A o tom tedy nepochybujte! Pokud dnes lidé hovoří o splínech způsobených koronavirovou situací, tak s těmi na mě nechoďte. Tak dobrou náladu jsem neměl od dětství.

Ano, je to dřina: ani kardio cvičení, ani jóga či posilování si nevytvořily v mém srdci pomník nejpevnější. Jistě, dal bych si raději vepřový řízek než kuřecí plátek.

Ovšem, co je v životě zadarmo? Je to, že vás nevytočí každá malichernost, nebolí vás záda a na schodech se nezadýcháte, zanedbatelný výsledek?

Za to Liborovi děkuji. Stejně tak mu slibuji - pondělí 20. dubna je dnem začátku mé druhé výzvy. A navíc se po ní (dost možná) stanu idolem.

Kde se přihlásit?

Všechny dostupné informace najdete na: podmolgetfit.cz. Cvičební program obsahující 21 lekcí stojí 2990 korun. Po jejich zaplacení dostanete přístup k videím na celý rok.