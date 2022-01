Finalista letošního Orleans Masters, který ve Francii zdolal třeba i známého krajana Hanse-Kristiana Vittinghuse, tak získal pěknou peněžní odměnu a ověřil si, že ho vánoční svátky nepřipravily o solidní formu z roku 2021. V NIBE Areně se sešla zhruba stovka diváků a i prezident místního klubu Petr Martinec byl s průběhem turnaje spokojený.

„Myslím, že letošní ročník se opět vydařil a všichni můžeme být spokojeni. Nebylo vůbec lehké celou akci zorganizovat, především vzhledem ke všem epidemiologickým nařízením, ale myslím, že jsme vše po organizační stránce zvládli na jedničku, za což patří velké poděkování všem, kteří se na pořádání turnaje pod velením Petra Kvapila podíleli.“

Turnaj Benátky Masters láká na olympioniky a také na atraktivní novinku

Úplnou novinkou, která okořenila jubilejní 5. ročník, byl doprovodný turnaj Benátky Masters Junior. V kategoriích U13, U15 a U17 se utkali vybraní hráči, kteří patří k české špičce. Jen škoda, že zdravotní trable nepustily do Benátek Lucii Krulovou, která mohla ještě trochu zkvalitnit už tak dobré startovní pole. Mezi badmintonisty do 17 let zdolal krumlovský Patrik Fuciman o rok staršího Pavla Maňáska 21:18, 21:18. Oba hráči se shodou okolností letos potkávají také v kádru extraligového celku z jižních Čech, a tak šlo mimo jiné o souboj extraligových benjamínků a možná i interní duel o to, kdo nastoupí v příštím extraligovém duelu do singlu.

Štěpánka Nýdrlová získala po titulu mistryně České republiky i další úspěch. V Benátkách zdolala Terezu Grznárovou. Ve stejné kategorii, tedy do 13 let, se radoval Petr Martinec junior, jenž zdolal Daniela Čadu 2:1. Mezi hráči do patnácti let pak slavili vítězství Karolína Kalkušová a Václav Simon.

„Jsem rád, že se první ročník turnaje Benátky Masters Junior, který je určen pro nejlepší české mladé hráče, setkal s kladnými ohlasy. Myslím, že pro děti musel být velký zážitek hrát před diváky a v takové atmosféře. Určitě v této tradici doprovodného turnaje budeme v dalších letech pokračovat,“ chválil nápad Martinec, který se už pomalu může chystat na příští, v pořadí už 6. ročník. Ten by měl připadnout také na 28. prosinec.

Svůj život podřizuji badmintonu, říká naděje českého sportu Petra Maixnerová

Výsledky turnaje Benátky Masters

Semifinále: Milan Dratva - Aram Mahmoud 21:17, 11:21, 21:17, Mads Cristophersen - Sergey Sirant 21:19, 21:16.

O 3. místo: Aram Mahmoud - Sergey Sirant 21:14, 16:21, 21:19.

Finále: Mads Christophersen - Milan Dratva 20:22, 21:19, 21:14.

Výsledky turnaje Benátky Masters Junior

U13: Štěpánka Nýdrlová - Tereza Grznárová 21:12, 21:16, Petr Martinec - Daniel Čada 16:21, 21:16, 21:16.

U15: Karolína Kalkušová - Eliška Mikešová 21:14, 21:11, Václav Simon - Ondřej Kaplan 21:17, 21:13.

U17: Patrik Fuciman - Pavel Maňásek 21:18, 21:18