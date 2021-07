„Bronzovou medaili považuji za veliký úspěch. Největší devizou našeho týmu je pracovitost,“ uvedl trenér, který se nebojí do tréninků i zápasů zapojit moderní technologie. „Utkání rozhoduje řada aspektů – fyzická i mentální připravenost, odolnost, odvaha… Analýzy dat jsou součástí náročného procesu vedoucímu k optimálnímu naladění družstva,“ sdělil uznávaný odborník.

Bylo po olympijské kvalifikaci těžké začít znovu?

Dát se dohromady nebylo pro některé starší hráčky reálné. Jejich motivace vyprchala. Mladší věděly, že mají reprezentační kariéru před sebou. Některé z nich už myslí na olympiádu 2028 v Los Angeles. Máme před sebou i boj o mistrovství světa. To bude v roce 2024 hrát jen osm družstev a vede k němu složitý tříletý kvalifikační klíč.

Vy osobně jste neměl problém s motivací?

Vůbec ne. Věděl jsem, že přijdou mladé hráčky,v nichž dřímá obrovský potenciál. To se mi na šampionátu jen potvrdilo. Mojí motivací je posunout reprezentaci na nejvyšší příčky v Evropě. Postupně se vyrovnat Itálii i Nizozemsku.

Je to reálné?

Výchozí pozice je dobrá. Naše nadhazovačky Veronika Pecková a vycházející hvězdička Kateřina Kindermannová ukázaly, že patří mezi nejlepší. Jen nás nesmí brzdit možnosti. Mrzí mě, že jsme kvůli pandemii přišli o dvě zimy. Děláme amatérský sport, nemohli jsme trénovat, plánovaná práce nešla udělat. Před šampionátem jsme měli jen dvě soustředění.

Jak hodnotíte vaše vystoupení na mistrovství?

Pozitivně. Družstvo jsme výrazně omladili, sedm děvčat jelo na šampionát poprvé. To byl poměrně risk, třeba kolegové z Nizozemska udělali po kvalifikaci opak. Rozdíl mezi průměrným věkem jejich týmu a našeho byl šest let. Podařila se nám spousta dalších dobrých věcí. Mluvím o dvou homerunech proti Nizozemsku. Ty byly průlomové. Holky dokázaly hrát vyrovnaně i s Itálií. Je vidět, že náš mládežnický program funguje. Co jsme do děvčat investovali, se nám vrací.

V čem je vaše největší síla vašeho týmu a v čem cítíte rezervy?

Holky jsou ochotné se učit. Dříve jsme měli v kádru natolik vyzrálé hráčky, že jsme je pouze usměrňovali, nyní vidíme prostor pro posun. Připravujeme se na všechny úrovně softbalu. Rezervy ještě jsou, ale k jejich zacelení máme nakročeno.

Vaší klíčovou hráčkou je Veronika Peckové, která se chce odstěhovat na Nový Zéland. Co to pro reprezentaci znamená?

V jejím stěhování nevidím problém. S Veronikou jsme domluveni na další spolupráci, je připravena nás před šampionáty posílit. Dnešní svět je globalizovaný, spojení funguje, možnosti tréninku na Novém Zélandu jsou plnohodnotné. Navíc se tamní soutěž hraje v jiných měsících než v Evropě. Veronika bude rozehraná, reprezentace na tom jen vydělá.

Řada hráček se pro změnu připravuje ve Spojených státech. Vítáte to?

Ano, vždyť jde o náš projekt. Podporujeme hráčky v jejich studiu na amerických univerzitách. To znamená, že jim pomůžeme s žádostí o softbalové stipendium a zároveň jim sami nabídneme finanční prostředky. Ty jim pokryjí náklady s tím spojené, nám zase dají možnost koordinovat, na které školy půjdou. A všichni profitují. Holky poznají svět, naučí se anglicky, zahrají si kvalitní sport. Vrátí se a vynahradí nám to v reprezentaci. Na mistrovství už proběhly zápasy, v nichž děvčata z univerzit hrála klíčovou roli.

Vy se vůbec nebráníte trendům. Do vaší přípravy zasahují moderní technologie.

Jako jedni z mála v Evropě máme zakoupené počítačové programy ze zámoří. Během zimy, kdy trénujeme v tělocvičně mezi sítěmi, nám dávají ohromné možnosti. Vinou pandemie jsme o tuto výhodu dvakrát po sobě přišli.

Můžete nám popsat ony výhody?

Program umožňuje tři základní věci. První využívají především nadhazovačky, kterým odhalí, jak se míček točil, kam mířil a jestli by byla jeho razance dostatečná. Pálkařky se zase dozvědí, jak daleko by letěl, kudy a zda by rotoval. Nejdůležitější je pochopitelně odletová rychlost. Zobrazovací technologie dovedou dopočítat, jestli by byl balon chycený, nebo by šlo o homerun. Čip se může umístit i na pálku, tím se zaznamená každý její pohyb a dá se pilovat technika. Vše je propojeno s videem. Hráčka dokon-čí cvičení a jde se podívatk monitoru, kde dostane okamžitou zpětnou vazbu.

Technologie zapojujete i do zápasů. V čem vám při něm pomáhají?

Během utkání analyzuje hru soupeřů, což nám pomáhá při určování taktiky. Máme na to vyvinutý speciální software. Vezmeme data ze zápasů – údaje o každém nadhozu, odpalu i prošvihu. Zjistíme třeba, že má nadhazovačka dominantní padavý nadhoz. S tím už se dá pracovat. Pálkařkám sdělíme, co na ni platí a stanovíme jasné cíle.