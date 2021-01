„Čekáme, až se někdo umoudří a pochopí, že sportování je součástí života. Hokejbal se nehraje pouzez lásky ke sportu, ale jdeo přátelství lidí, i mezi kluby, byť jsme na hřišti soupeři. Je mezi námi silná vazba,“ říká v rozhovoru šéf klubu a trenér extraligového A týmu David Kuna.

Poslední zápas jste odehráli 3. října. Co všechno jste od té doby zvládli?

Měli jsme odehrát zápas ještě týden poté v Mostě. Normálně jsme se na něj připravovali a byli v kontaktu s klubem. Most už neodehrál předchozí utkání kvůli podezření na covid a těsně před naším zápasem se u nich potvrdily dva případy. Nechtěli jsme riskovat, aby šli hráči do karantény, nemohli do práce nebo ohrožovali své rodiny, tak jsme se domluvili na odložení. Snažili jsme se trénovat do poslední chvíle, co to šlo, ale od půlky října přišla úplná stopka.

Měli jste pak nějakou možnost se sejít a zatrénovat si?

V jednu chvíli se to rozvolnilo tak, že mohlo být spolu venku šest osob. Nebylo specifikováno, zda platí šest na celé hřiště nebo na skupinku, než se vše upřesnilo a my tak ztratili téměř týden. Venkovní hokejbalové hřiště je dost velké na to, aby na něm ve skupinkách trénovalo klidně 20 a více hráčů. My jsme chodili ve dvou skupinách, tedy ve dvanácti lidech, každá půlka na jedné straně, oddělené, aby se hráči nemíjeli, měli jsme oddělené vstupy, i pro děti, abychom organizované tréninky nezabalili úplně. Maximálně jsme se přizpůsobili. To se ale následně zastavilo také. V prosinci jsme se scházeli dvakrát týdně, byli jsme rádi, že jsme se potkali po měsíci a půl a byli v kontaktu s naším sportem. Bylo to příjemné, ale pak to skočilo do pátého stupně a venku mohli sportovat jen dva lidé, což je pro nás nesmysl.

Teď byste začínali zimní přípravu, že?

Ano, teď bychom s ní začínali a extraliga pak měla odstartovat konci února. Nikdo ale neví, zda to tak bude. Jarní část by byla velmi náročná, týmům zbývá dohrát řada utkání, někoho by čekalo až 19 jarních zápasů. Pro hokejbalisty, kteří chodí do práce, to není zas taková sranda. Sám to znám jako hráč. Jeden víkend dáte dvojkolo v klidu, ale dávat to dva měsíce v kuse je velký zápřah. Když počasí dovolí, rádi bychom něco předehrávali už na konci ledna. Pokud to půjde. Zatím to situace neumožňuje a řešíme, co vůbec můžeme dělat.

Máte info, co plánuje hokejbalový svaz, kdyby se restart extraligy stále oddaloval?

Svaz čerpá z informací, které máme i my. Národní sportovní agentura upřesní opatření a dá informace. Někdy je nařízení nepřesné hned od začátku a dva tři dny čekáme, někdy zbytečně. Nepřesné informace mi velice vadí.

Povinnost testů je pro hokejbal určitě něco nemožného, že?

Bylo by to reálné v situaci, pokud by to všechny extraligové kluby měly stejné. Poradili bychom se s hráči, zda do toho jít nebo ne. Náročné je to i u profíků, natož u amatérů, kteří by se po práci a po tréninku ještě měli chodit testovat. Ani si nemyslím, že by teď byla kapacita testování všech amatérských sportů zvládnout.

Takže prostě teď čekáte, protože se vlastně ani nicjiného nedá dělat…

Ano, čekáme, až se někdo umoudří a pochopí, že sportování je součástí života a hodně pomáhá vytvářet si imunitu. To venkovní by mělo být povolené alespoň pro 10 osob. Je pro mě nepochopitelné, že si třeba děti nemohou jít ven zahrát proti sobě, stejně se potkávají jako kamarádi. Podobně to vidím s velkými zimními stadiony, kam se nesmí vůbec, ale současně do obchodních center můžeme všichni. Raději do obchoďáku než pustit děti sportovat, nechápu! Vrcholem pro mě bylo sportování v rouškách, to snad nemyslel nikdo vážně. S horším nápadem nemohl snad nikdo přijít.

Jakou má momentálně HC Kert park mládežnickou základnu?

V tuto chvíli máme kolem 100 až 120 členů. Udělali jsme náborový boom. Obcházeli nejrůznější místa, vylepovali všude možně plakáty, na obchody, osvětlení, reklamní plochy. Využili jsme na to jeden ze svazových programů a dali do toho i vlastní prostředky a také úsilí a čas lidí, co se na tom podíleli. Je potřeba to opakovat pravidelně. Ukázat, že klub je tady, je úspěšný a vybudoval nové zázemí.

Minulá sezona předčasně skončila už na začátku března. Co by pro hokejbal znamenalo, kdyby k tomu došlo opět?

Byl by to problém z pohledu, že by sport neprodukoval další hráče. Nemohl by se prezentovat svou úrovní a kvalitou, ztrácel by podporu, případné partnery. Hráči z toho vypadnou a je pak těžké dostat motivaci zpátky, vůli opět trénovat. Není to jednoduché, aspektů je celá řada. Přišli bychom o nově příchozí děti, členy, lidi, kteří mají ten sport rádi. Láska ke sportu opadne, člověk si zvykne a není snadné se do toho znovu dostat.

Mrzí vás to o to víc, že vás jarní stopka zastihla na druhé příčce a ta podzimní dokonce na první?

Mrzí nás to hlavně kvůli tomu, že se nám podařilo nemožné – vybudovat nové hřiště. Strávili jsme spoustu času na tom, aby na konci jarního covidového období měly děti kde trénovat a nemusely se scházet jinde. A máme tu krásné nové hřiště, které leží ladem. To mě strašně tíží na srdci. I to, že se nemůžeme potkávat. Hokejbal se nehraje pouze z lásky ke sportu, ale jde o přátelství lidí, i mezi kluby, byť jsme na hřišti soupeři. Je mezi námi silná vazba.

Dostali hráči z A týmu nějaké tréninkové plány?

Měli jsme je připravené už na jaře, tak se použily i tentokrát. Komunikuji s každým zvlášť, každý má jiné možnosti. Říkali jsme si, co je vhodné, co jak dělat. A také aby byli připravení na to, že kdyby se situace rozvolnila, hned bychom se zapojilia mohli třeba už v lednu hrát. V prosinci se to na chvíli trochu rozvolnilo, ale opět čekáme. Od příštího týdne budeme alespoň dvakrát týdně chodit společně běhat ven. Nic jiného nám nezbývá.

Kdyby se řeklo „Zase to spustíme“, jak dlouho byste podle vás potřebovali společně potrénovat před mistrovským zápasem?

Abychom se reálně dokázali dostat alespoň částečně do fyzické kondice, tak to jsou minimálně tři týdny. To je pro mě minimum, aby se hráči rozcvičili, ale také vrátili na technickou úroveň v rámci spolupráce, sehráli se. Hrát se dá za týden, to je jasné, ale nechtěl bych, aby došlo k tomu, že po týdnu se hráči zraní.

Upřímně, věříte, že se začne?

Přiznám se, že na to je těžké odpovědět. Člověk má být optimista. Kdybychom v této době byli všichni pesimisté, zblázníme se. Něco je si přát a něco je pak realita. Nemáme rozhodovací pravomoc, rozhodují za nás lidé nahoře. Byli jsme připraveni i na hraní bez diváků, udělali bychom vše pro to, aby se hrát dalo. Rádi bychom začali co nejdříve, chceme být optimisté, ale to bych musel mít křišťálovou kouli…

Vyhrát pak čtvrtý titul v řadě by bylo velikou motivací.

V dnešní době je motivací vyhrát každý zápas, každý si budeme cenit toho, že si můžeme zahrát. Pokud by se titul podařilo vybojovat, byla by to paráda, ale neupínáme se k tomu. Chtěli jsme připravit dobrý tým, přivést nové hráče, to se do určité míry podařilo. Rádi bychom se ještě o dva doplnili, ale i tak nemáme špatný kádr. Aspirantů na titul bude víc. Na jednu stranu neříkáme, že musíme za každou cenu vyhrát, ale na druhou se o to stoprocentně porveme.