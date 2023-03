Tým ale mezi sezonami prošel vcelku rozsáhlou proměnou. Hned šestka jezdců skončila a nahradila je sedmička nových tváří. Těmi budou například estonský šampion Mihkeil Räim, maďarský závodník Márton Dina nebo skvělý domácí časovkář Jakub Otruba.

„Na celkovou klasifikaci na těžších závodech máme Kubu Otrubu a Daniela Turka. Nemůžu zapomenout ale ani na novou posilu Mártona Dinu,“ prozradil hlavní sportovní ředitel Petr Kaltofen.

Jak již bylo zmíněno, závodní program začíná pro ATT Investments Pro Cycling Team už 1. března na chorvatském Umag Trophy, kde byl český cyklistický tým úspěšný už v předchozích letech. „Samozřejmě by bylo pěkné, kdybychom navázali na šňůru z předešlých let. Závodníky na to určitě máme připravené. Když při nás bude stát štěstí, může se to povést,“ myslí si Kaltofen.

Na domácí půdě se pak jezdci poprvé představí na konci března na závodu Velká Bíteš – Brno, kde už v minulosti slavil prvenství právě zmiňovaný Otruba. „Určitě to pro mě je téma. Chtěl bych jet a s pomocí týmu opět vyhrát. Už se na Bíteš těším,“ prozradil pětadvacetiletý závodník.

Program na rok 2023 je ale pro cyklistický tým daleko nabitější. Jezdci se představí kromě Česka a Chorvatska také v Řecku, Slovinsku, na Slovensku, ve Francii, Polsku, Rakousku, Nizozemsku, Maďarsku, Dánsku, Lucembursku, Estonsku, Belgii, Rumunsku, Anglii, Bulharsku nebo Srbsku. Závodní sezona by měla skončit na přelomu září a října.

