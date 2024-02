Patří k největším talentům českého softbalu, což potvrdil také lednový galavečer. Na něm převzala Amálie Chaloupková ocenění pro nejlepší juniorku a nejlepší nadhazovačku loňské sezony. „Nečekala jsem, že dostanu dvě ceny, je to celkem úlet. Vážím si toho,“ tvrdila opora týmu Joudrs Praha, pro kterou jsou cílem olympijské hry v Los Angeles v roce 2028, kde se softbal opět po několikaleté odmlce zařadí do programu. „Myslím, že český tým na to rozhodně má se tam dostat.“

V sezoně předvedla 45 strikeoutů a měla 83procentní vítěznou úspěšnost. V nadhazovačském kruhu je jistotou. Však také v extralize triumfovala s Joudrs – pražské hráčky vyhrály vloni počtvrté v řadě a celkem podesáté za dvacet let. „Jenom se nám nepovedlo získat extraligový juniorský titul. To je věc, kterou bych chtěla v tomto roce změnit,“ vyhlásila Chaloupková, která bydlí kousek od bohnického hřiště.

„Jako malá jsem měla nejlepšího kamaráda, který měl sestru, která softbal hrála. Takhle jsem se k tomuto sportu dostala. A už deset let jsem nadhazovačkou,“ prozradila talentovaná hráčka, která si tento post užívá. Právě na nadhazovačky je upřená pozornost a určují celkové tempo hry. „Přitom pozornost nemám moc ráda, ale když je to v zápase, tak mi to nevadí. Ráda pomohu týmu. Vím, že to na mě občas stojí a věřím si, že jsem schopná vše zvládnout.“

Amálie Chaloupková v akci.Zdroj: Grega ValančičChaloupková společně s trenéry v klubu a reprezentaci využívá nejmodernější technologie pro zlepšení nadhozu. Její největší specialitou je nízký stoupák. Čím je specifický? Z pohledu pálkaře si myslíte, že míč letí moc nízko nebo na hraně strike-zóny. Jenže díky rotaci pak vystoupá výš a soupeřku to může dokonale zmátnout. „Ještě bych chtěla zapracovat na padavém nadhozu, tedy na opačné rotaci,“ dodala Chaloupková, která hází rychlostí kolem 97 až 100 km/h.

Zároveň pražská softbalistka nepodceňuje mentální přípravu. Ví moc dobře, že v zápase je nutné pracovat také s hlavou. „Mám svoji mentální strategii. Využívám třeba vizualizaci – když mi to nejde, představuji si situaci, kdy házím lépe. Vzpomenu si na jiný úspěšnější zápas. Mám také různá dechová cvičení,“ dodala Chaloupková, která má cíle pro kariéru jasné. „Chci vyhrát pátý titul s Joudrs v extralize, dostat se do reprezentace žen. A dlouhodobým cílem je olympiáda. I když příprava a kvalifikace bude drsná, věřím, že na to máme.“

