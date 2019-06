Už dlouho se nestalo, aby tři čeští hráči došli na jednom turnaji PSA do čtvrtfinále. Úspěch domácích squashistů se přihodil na Prague Open, který probíhá ve Sportovním areálu Hamr – Záběhlicích. Zároveň to však byla pro Viktora Byrtuse, Jakuba Solnického a Ondřeje Vorlíčka konečná. Všichni tři nestačili na nasazené favority. Semifinálové duely jsou naplánované na dnešek od 18 hodin, finále na zítřek od 19.00.

Jakub Solnický. | Foto: Irena Vanišová

K prvnímu čtvrtfinále nastoupil Viktor Byrtus, který zažívá skvělou sezonu. Před domácím publikem se stal juniorským mistrem Evropy. Na Prague Open jen však složitě vzdoroval prvnímu nasazenému Dánovi Kristianu Frostovi. Dlouhé a náročné výměny skončily většinou úspěchem pro favorizovaného squashistu. „Nešly mi bohužel základní věci a soupeř udělal za celý duel pouze jednu chybu,“ popisoval Viktor Byrtus, který na otázku, zda je to možné, odvětil: „Už se mi to dlouho nestalo, ale možné to opravdu je. Podal bezchybný výkon, a není to žádná fráze.“