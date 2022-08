Viktor Byrtus.Zdroj: Irena VanišováJako první do mistrovství Evropy vstoupí Viktor Byrtus, který ve středu od 13:00 vyzve Švéda Filipa Hultmana. A chce rozhodně navázat na německý turnaj z předešlého týdne, kde ve druhém kole porazil prvního nasazeného Španěla Bernata Jaumeho, 50. hráče světového žebříčku. A v semifinále pak za 25 minut odrovnal Němce Yannika Omlora, který zase drží 100. místo na světě.

„Šampionát je jedna z nejprestižnějších akcí, kterou máme v Evropě. Cíle nemám, chci v každém zápase nechat všechno. Pokud se mi podaří postoupit z prvního kola, tak se střetnu s nasazenou jedničkou Švýcarem Nicolasem Muellerem, se kterým trénuji v německém týmu. Patří do světové špičky,“ dodal Byrtus.

Mistrovství Evropy bude vůbec první akcí nové sezony pro Daniela Mekbiba. „Mojí ambicí je dostat se do čtvrtfinále. Rád bych si vylepšil své nejlepší umístění na ME, tedy deváté místo v Bratislavě,“ dodal Mekbib, který nastoupí v prvním kole proti Řekovi Leonidais Benoviasovi. „Mám za sebou asi nejdelší přípravu, co jsem kdy měl. Nedal jsem si tak dlouhou pauzu jako v předešlých letech, takže se cítím skvěle a těším se na sezónu.“

Jakub Solnický vyzve v úvodu Poláka Leona Krysiaka. „Je to po delší době, co se zase může konat mistrovství Evropy, takže je to trochu speciální. Kdybych se dostal mezi osm nejlepších hráčů, tak bych byl spokojený,“ tvrdil Solnický, který se účastnil také letošních Světových her. Vorlíčka zase čeká Maďar Daniel Simon. Druhým nasazeným na turnaji v Hamburgu je Francouz Victor Crouin. V kategorii žen se nepředstaví Anna Serme, která se léčí se zraněnou rukou. Finálové zápasy se odehrají v sobotu 20. srpna.

