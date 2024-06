Ve čtvrtek evropského času startuje v Mexiku první ze tří skupin Stage 1 mistrovství světa mužů. Český národní tým softbalistů už je na místě a postupně se aklimatizuje v horkém mexickém počasí. V prvním zápase nastoupí proti domácímu týmu, a to ve čtvrtek v 5.30 hodin ráno českého času. Vysílání českých zápasů bude možné sledovat živě na ČT sport a ČT sport Plus s českým komentářem. V dalších dnech pak nastoupí Austrálii, Filipínám, Dominikánské republice nebo Venezuele.

Rozpis českých zápasů: Čtvrtek 13. června 5.30

Česko - Mexiko (ČT sport Plus)

Pátek 14. června 2.00

Česko - Dominikánská republika (ČT sport)

Sobota 15. června 3.00

Česko - Venezuela (ČT sport) Neděle 16. června 2.00

Česko - Austrálie (ČT sport) Neděle 16. června 6.00

Česko - Filipíny (ČT sport Plus) Pondělí 17. června

podle pořadí v tabulce

Do mexického Hermosillo odcestoval výběr 16 hráčů, kteří budou bojovat o jedno ze dvou postupových míst na mistrovství světa mužů, které se uskuteční v příštím roce v Kanadě. Český tým se opírá o skvělé nadhazovače, kteří mají angažmá v amerických nebo kanadských týmech. „Michal Holobrádek a Jakub Osička jsou oporami, ale i Jonáš Hajný a Lukáš Kubát jsou výjimeční nadhazovači. A je to nutná podmínka, abychom na této úrovni mohli hrát vyrovnané zápasy se všemi světovými soupeři,“ prohlásil Jaroslav Korčák, hlavní trenér českého týmu.

„Dlouhodobě snažíme o to, aby naší silnou stránkou byla rychlost. Myslím si, že se nám to daří a náš tým je zase o něco rychlejší než v minulosti. Je to jedna z věcí, která nám pomůže vyhrávat. Máme méně nováčků, než jsme měli před dvěma lety. Je načase, aby tahle skupina hráčů zůstávala pohromadě na národních akcích a získávala zkušenosti do budoucna," doplnil Korčák.

close info Zdroj: Jan Beneš/Česká softballová asociace zoom_in Tomáš Klein.

V rámci kvalifikační skupiny se Češi postupně utkají s Mexikem, Dominikánskou republikou, Venezuelou, Austrálií a Filipíny. Na základě pořadí v tabulce pak budou nasazeni do bojů posledního dne. „Myslím si, že skupina je obtížná. Řekl bych, že máme nejtěžší skupinu z těch tří. To ale určitě neznamená, že neuděláme maximum pro to, abychom postoupili, ba naopak. Já to cítím jako velkou motivaci ukázat, že český softball na mistrovství světa patří. Že patří mezi osm nejlepších týmů na světě a bude to boj, protože všichni naši soupeři ve skupině jsou silní,“ komentuje složení skupiny Korčák.

close info Zdroj: Jan Beneš/Česká softballová asociace zoom_in Michal Holobrádek.