Domácí softbalisté začali utkání velice dobře, v první směně zaznamenali tři body. Ten první získali po třech metách zdarma a při nuceném posunu si doběhl pro úvodní bod Václav Svoboda. Další dva body zařídil Michal Kolůch odpalem do vnitřního pole a donutil tak vystřídat japonského nadhazovače. „My takhle s nimi začínáme standardně. V loňském roce jsme proti nim vedli 5:0 a také nás přetlačili na konci. Vedení nám mělo dodat klid, to se ale bohužel nepovedlo,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého týmu.

Místo Hayamiho Takahashiho šel do nadhazovačského kruhu Hikaru Matsuda, který se představil také na pálce. A právě on zařídil odpalem po zemi pro Japonce první bod, když stáhl na domácí metu svého spoluhráče. „Nečekali jsme, že Matsuda nastoupí. On je opravdu výjimečný, dokáže skvěle měnit rychlosti, což je naprosto ojedinělé. Je to výborný nadhazovač. Snažili jsme se však na něj lépe časovat a pálit jeho pomalejší nadhozy. Ke konci to bylo lepší, ale moc to nevycházelo,“ přiznal Mertl.

Japoncům se podařilo snížit na 2:3, když ve druhé směně Kotaro Yasumi poslal odpal do pravého pole a soupeř zaznamenal další doběh. K vyrovnání došlo ve čtvrté směně. Matsudův odpal polař Václav Svoboda nezachytil správně a Japonci si tak mohli připsat za doběh třetí bod. V páté směně vystřídal Michala Holobrádka, který si v neděli večer připsal 3 strikeouty, další český nadhazovač Marek Joska.

Proti němu se prosadil Taiyo Kataoka, který jednometovým odpalem stáhl svého spoluhráče ze třetí mety a zařídil tak pro Japonce vedení 4:3. „Myslím, že Japonsko je aspirant na medaili,“ dodal Mertl.

Čeští pálkaři se nemohli vůbec prosadit proti Matsudovi. Jeden z nejlepších světových nadhazovačů neumožnil českým pálkařům dostat se na mety. Až na jedno trefení českého hráče se nikdo proti němu neprosadil. Japonský nadhazovač předvedl navíc 12 strikeoutů.

Na české hráče čekají v následujících dnech klíčové zápasy pro postup do play-off. V pondělí vyzvou Argentinu, v úterý Filipíny, a poté je čeká Botswana a Kuba. „Zase nás čeká silný soupeř. S Argentinou jsme odehráli pět přípravných zápasů před mistrovstvím, vzájemně o sobě hodně víme. Doufáme, že to bude vyrovnané utkání. Snad se nám to ale podaří překlopit na naši stranu,“ prohlásil Michal Holobrádek, elitní nadhazovač českému týmu. „Prohra s Japonskem není velkou komplikací pro postup do play-off. Rozhodující duely nás ještě čekají,“ doplnil.