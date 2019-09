Čeští lvi nepřestávají udivovat. Deklasovali Brazílii a zahrají si o čtvrtfinále

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Čeští basketbalisté si vyšlápli na Brazílii. A to stylem, který nečekal ani největší optimista. Od začátku zápasu nastolili Lvi pekelné tempo, kterému starý brazilský tým nestačil. Češi dominovali od první do poslední minuty, když se favorit ani jednou nedostal do vedení.

Češi vstoupili do utkání naprosto skvěle. Jejich prvních pět útoků skončilo bodovým zakončením. Soupeř byl poněkud skoupější, a tak Lvi vedli po třech minutách 10:4. „Kanárci“ se sice poprvé po první trojce (čtvrtý pokus) přiblížili na tři body, nicméně Češi pláchli na 18:11. Pak je na chvíli rozhodilo odstoupení Ondřeje Balvína po tvrdém střetu. Na lavičce ale dlouho nepobyl. V první čtvrtině, podle zápisu hosté, Češi svého soka do plusu nepustili. Gól jako na Liverpoolu. Hráč z "pralesu" okopíroval hvězdu Maného Přečíst článek › Druhá čtvrtina byla pět minut bodově vyrovnaná, co se ale dělo v následujících minutách nečekal ani největší optimista. Favorit úplně vypadl z role a Lvi mu za dvě a půl minuty nasázeli jedenáct bodů v řadě. Ujali se vedení 43:28. A do konce prvního poločasu dvojciferný náskok uhájili. Od přemožitele Řecka inkasovali jenom 32 bodů, když sami jich nasázeli 45. Pamatujete na nástup Turků, kteří za necelé dvě minuty vygumovali český osmibodový náskok? Čeští reprezentanti ano a druhý poločas začali s ještě vyšším úsilím než první. A po třech odehraných minutách svůj náskok natáhli na dvacet bodů (54:34). Potom vypadli ze střelecké role a Brazílie zaznamenala sedm bodů za sebou. Její šňůru přetrhl dalekonosnou trojkou Tomáš Satoranský. Minutu před koncem posunul Blake Schilb střelou s faulem v záklonu vedení na 62:46. Jenže při tvrdém dopadu se zranil a musel z utkání odstoupit. Česká exhibice Závěrečná čtvrtina se místy proměnila v českou exhibici. Lvi hráli v naprosté pohodě a po dvou a půl minutách měli k dobru již pětadvacet bodů. Nemuseli se bát o výsledek. Naopak překvapivě mohli myslet na vylepšování skóre. Každý bod se totiž může hodit do případné minitabulky (Brazílie, Česká republika, Řecko). Ta by mohla rozhodovat, pokud by se zmíněné celky srovnaly na třech výhrách a dvou prohrách. Nová sezona. Slávisté chtějí být lepší, než v té minulé Přečíst článek › ČR - Brazílie 93:71 (20:16, 45:32, 65:46)

Sestava ČR: Satoranský 20, Balvín 15, Bohačík 12, Hruban 8, Kříž 6 - Auda 14, Schilb 6, Pumprla, Peterka oba 5, Šiřina 2, Vyoral, Palyza oba 0.

Nejvíce bodů soupeře: Benite 12, Huertas, Barbosa oba 11.

Fauly: 13:19. Trestné hody: 18/13 - 10/9. Trojky: 8:8. Doskoky: 39:28.

Autor: Zdeněk Zamastil