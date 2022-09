„Před dostihem jsem byl ve vyjádření pro Deník velmi opatrný a bylo to na místě. Nakonec skutečně rozhodovaly centimetry, které tentokrát byly příznivější pro nás. To rozhodně nesnižuje míru úspěchu mého svěřence, který ukázal, že opravdu umí a měl v sedle Jiřího Palíka, což byla určitě deviza,“ pochvaloval si spokojený kouč Demele.

Ve druhém vrcholu odpoledne, Velké ceně Prahy CK Martin Tour, která byla tak jako St. Leger dotována 600 tisíci korunami, zvítězil již desetiletý veterán Ideal Approach, který tak porazil všechny favority. Mílař roku na Slovensku ukázal, žei v Praze dovede skvěle zaběhnout. Není běžné, že by tak starý kůň dominoval v rovinnových dostizích, stal se nejstarším vítězem Velké ceny Prahy v celé historii. Kůň měl v sedle žokeje Martina Laubeho.

„Je to velký bojovník, jakoby ten věk na něm nebyl ani znát. Nastoupili jsme na favorita Pace Mana, neb toho to někdy přestane v tomto okamžiku bavit, což se také stalo. Když jsme se pak dostali dopředu, už jsem věřil ve vítězství. Ideal je typem koně, co už by raději soupeře pokousal, než by ho pustil před sebe. Úžasný výkon našeho miláčka,“ řekl Laube.

V Chuchle Areně startuje dostihový podzim. Na úvod nabízí dva vrcholy