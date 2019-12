Smlouvu máte v kapse už nějaký čas. Jak se vám od té doby změnil život?

Dostat se do takového juniorského týmu, to už je fakt vysoká profesionální úroveň. Na to se moc těším. Změní se to, že budu mít k dispozici skvělý materiál, spoustu dat. Raúl Fernandez v roce 2018 vyhrál juniorské mistrovství světa s Asparem, byl stejně vysoký, stejně byl na tom i váhově, takže by to mohlo nějak klapat.

Tomu se říká inspirace. Budou vám pomáhat i další známá jména?

Budu mít k ruce Nicka Terola, což je mistr světa 125ek a ten je zaměstnaný u Aspara jako Rider coach a trénuje s jezdci. Do Španělska pojedu na začátku roku, někdy desátého, jedenáctého ledna budu trénovat s Terolem, ale oficiální testy to ještě nejsou. Moc se těším, už aby to bylo.

Co vás napadlo, když jste kontrakt podepsal. Nezatočila se vám hlava štěstím?

Když jsem podepsal, tak jsem si říkal, že je to super. Možná mi všechno došlo až když jsem došel potom na parkoviště, tam přišla euforie. Vydržela třeba týden, byl jsem fakt nadšený. Ale je mi jasné, že tým ode mě čeká profesionální práci a to, že budu na závody připravený.

Chápu to správně, že příprava s týmem ještě nezačala. Kdy ta chvíle přijde?

Zimní příprava a testy se teprve plánují. Ale to neznamená nějaký odpočinek. Já si dávám do těla všude. Připravuji se skoro každý den, ať jsem v Česku i ve Španělsku.

Jste z Prahy, přesídlíte na většinu roku do ciziny?

Myslím, že to bude pořád stejné. Bydlím v Praze, mám ji rád, Španělsko není špatný, ale být tam natrvalo, to ne. Uvažoval jsem o možnosti ve Španělsku studoval, ale asi bych se nic nenaučil. (směje se) Nebyl by nade mnou dohled. Takže budu studovat v Česku.

Je náročné všechno skloubit?

Ve škole mám individuální plán. Umožňuje mi vycestovat do zahraničí. Ale musím všechno dohnat, učit se. Na závodech to moc nejde. Většinou se mi učit nechce, ale vím, že musím a nakonec to vždycky zvládnu.

Prahu tedy nehodláte opouštět, takže bude pokračovat i spolupráce s Lukášem Peškem, který dohlížel na vaši přípravu v hlavním městě?

S Lukášem to bude samozřejmě dál fungovat. V Radotíně pokračuju. Jen budu taky víc v kontaktu s Nikem Terolem. Čím víc lidí, tím to bude lepší, mají různé pohledy a může mi to pomoci být lepší.

Blíží se Vánoce, berete smlouvu se španělským týmem jako dárek?

Nejlepší, co bych mohl zažít, je vyhrát mistrovství světa. (usměje se) Když to vezmu z pohledu letošního roku, tak je to pochopitelně nejlepší věc, co mě mohla potkat.

Dostal jste od španělského týmu nějaké speciální pokyny, třeba že si přes Vánoce musíte víc hlídat váhu…

To oni neřeší. Zajímá je, aby byl člověk rychlý, to je pro ně nejdůležitější. Cukroví si můžu zobnout, ale ne moc. Hubnout nemusím, ale taky nemůžu přibrat deset kilo, to by motorka asi nejela.

Takže si dáte tradiční české dobroty?

Vánoce si užiju. Máme tradičně kapra se salátem. A kdo si představuje, že bych chodil na nějaké večírky s kamarády, tak ho musím zklamat. Na žádném jsem nebyl, spíš si jdu třeba zahrát fotbal, nebo zajezdit na kole.

Jak moc vás omezuje smlouva při vašich koníčcích. Je něco, co třeba nesmíte dělat?

Rád jsem si dřív zajezdil na snowboardu. Baví mě to. Ve smlouvě mi ale teď zakazují extrémní sporty, takže je to jasně dané.

V čem bude největší rozdíl oproti minulé sezoně?

Očekávají se výsledky, patnácté místo je asi minimum, v tom to bude jiné. Bude to povinnost. Jinak laicky řečeno letím. Změní se hodně věcí ohledně mého přístupu. Když se mi něco nepovedlo, tak jsem to hodně dával najevo. To budu muset změnit.

Co si pod tím mám představit?

No třeba jsem ve chvíli, kdy se něco nedařilo, práskl rukavicemi. To si už nemůžu dovolit, čeká se profi přístup. Stávalo se, že jsem byl naštvaný a nechtěl s nikým mluvit, když se problém opakoval.

Má tým pro tyhle případy mentálního kouče?

Nevím, je to teď docela moderní. Já mám svého psychologa. Dělá s tenisty, jezdí na olympiády. Pomohl mi posunout hranice, vysvětlil mi, co mám dělat v jaké chvíli, čeho si všímat, co naopak nemám dělat. Moc mi to pomohlo. Říkal, že si ani nemyslel, že ty motorky jsou takhle těžký. Před prvním závodem asi budu stějně nervozní, toho se asi nezbavím.

Máte vy sám osobně stanovené vlastní cíle pro první sezonu?

Jak jsem říkal, tým čeká, že budu bodovat. A to já chci samozřejmě také. Uvidíme, jestli vyjde první desítka, nebo TOP 5. Senzační by bylo, kdyby se povedla příští rok divoká karta v Moto3 v Brně, to se ale teprve uvidí. Můžu teď být rok v juniorském šampionátu, v roce 2021 bych se mohl ukázat v MS Moto3.

Plánů máte více než dost. Uleví se rodině? Ta vám pomáhala od začátku na každém kroku…

Nemyslím si, že se jí uleví. Je to čím dál těžší, když se člověk posouvá nahoru, takže spíš budou mít rodiče víc práce.

Třeba z pohledu financí, které každého zajímají, je vaše smlouva nějakým způsobem zajímavá? Už jste takříkajíc za vodou?

(směje se) Tak to musím říct, že jsem pořád před vodou. Samozřejmě mám ve smlouvě, že když třeba skončím v šampionátu do desátého místa, tak u nich můžu jet příští sezonu za tolik a tolik peněz. Kdybych šampionát třeba vyhrál, tak bych jel úplně zdarma a ještě jsou tam nějaké bonusové prize money. Náklady jsou vysoké a tímhle se snižují, což je super možnost.

Váš sen je start v MotoGP. Když teď skončil Karel Abraham, bylo vám to líto, že už tam Češi nebudou mít svého zástupce?

Lidé, kteří neví, jak to funguje, viděli, že jezdí vzadu. Že je o sekundu dvě za nejlepšími. Byl jediným Čechem, který to dokázal. Jezdil skvěle, byl vážně dobrý.