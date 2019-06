Tleskalo se po každém úspěšném odpalu nebo po strikeoutu. Dohromady na šampionát zavítalo kolem přes 30 tisíc diváků. „Jménem WBSC a světového softballu obdivuji práci odvedenou Českou softballovou asociací a všemi místními partnery,“ prohlásil Tommy Velasquez, předseda softballového oddělení WBSC.

Dříve se mužské softbalové mistrovství světa objevovaly spíše na Novém Zélandu, Kanadě, několikrát turnaj hostily i Spojené státy americké. Evropskou pořadatelskou premiéru si pochvalovali také hráči. „Jsem rád, že se šampionát koná v Evropě, je to příjemná změna. Turnaj je velmi dobře zorganizovaný,“ prohlásil Australan Adam Folkard. „Celkově jsem příjemně překvapený, místo konání je úžasné a atmosféra okolo hřiště je uvolněná,“ hodnotil Christopher Bann z Jihoafrické republiky.

Zápasy českého týmu navštěvovalo v Hippos aréně v Havlíčkově Brodě kolem 2000 diváků, v pražském Svoboda parku zase 2500 lidí. Dopolední klání zase zaplnily děti ze základních a středních škol. Za svými oblíbenci se vypravili i někteří zahraniční příznivci. Oblíbená byla především fanzóna, kde si diváci mohli vyzkoušet odpaly ze stativů do umělých míčů nebo hod přesnosti. Celkem na za deset dní dorazilo kolem přes 30 tisíc diváků. „S návštěvností jsme velice spokojeni, předčilo to naše očekávání. Zároveň jsme nadšení z toho, jak moc se o softbalu mluvilo, jakou pozornost náš sport poutal. Lidé, kteří se běžně zajímají o fotbal, se bavili o našich nejlepších hráčích a fandili jim,“ dodala za organizační tým Helena Novotná.

Atmosféru si užívali také reprezentační softbalisté. „Bylo to fantastické. Zažil jsem už hodně šampionátů, ale tohle bylo o level lepší. Jsem rád, že jsme světu ukázali, že umíme pořádat takové akce. Lidi byli skvělí, fandili, i když se nedařilo,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého týmu. „Byla to nejlepší akce, na které jsem se zúčastnil. A to ze všech hledisek – fanoušci, emoce, tým, výkony. Bylo to úžasné.“

Pozornost sportovních fanoušků na softbal opadat nebude. Už v sobotu se v Ostravě rozehraje mistrovství Evropy žen. Bude to veledůležitá akce. Pokud ženské reprezentantky skončí do šesté příčky, bude je čekat kvalifikace na olympijské hry v Tokiu 2020. „Věřím, že postoupíme,“ prohlásil trenér Tomáš Kusý, který bude ženský softbalový tým rovněž podporovat.