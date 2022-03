Hned první semifinále sobotního programu bylo naprosto strhující, squashisté Martin Švec s Markem Panáčkem předváděli dlouhé a dynamické výměny. „Bylo to brutálně fyzicky náročné,“ kroutil hlavou Švec, který duel ovládl výhrou v páté sadě. Přitom prohrával 1:2 na sety. „Překopal jsem taktiku, musel jsem začít být více aktivní. Dobře jsem umisťoval údery dopředu, což Marka stálo hodně sil. To nakonec rozhodlo, protože na konci byl Mára na míčích o trochu pomaleji. Tím pádem jsem se dostával do lepších pozic a tlak jsem stupňoval.“

Martin Švec.Zdroj: Irena VanišováPanáček předváděl obětavé zákroky, skákal po míčích, bojoval. Do svého druhého finálového duelu na MČR se však nedostal. Potěšil ho však dlouhý potlesk od fanoušků. „Jsem spokojený s výkonem, nechal jsem tam absolutně všechno, v posledních pár míčích jsem měl křeče. Martinovi se dařilo útočit, rozhodlo pár detailů,“ tvrdil Panáček, který se o bronzovou medaili střetne s Viktorem Byrtusem. Oba jsou považováni za největší talenty českého squashe, dravá nastupující generace, která chce brzy okupovat místa ve světové stovce.

To finále bude v režii borců, kteří už patří do elitní stovky. Švec tam drží 83. místo, Solnický pak devadesáté. Oba mají na svém kontě titul ze zahraničního turnaje PSA, schází jim však domácí titul. „Trůn je volný, zisk titulu je hodně motivující. Důležité je, že jsem pošetřil síly, nehrál jsem tolik setů,“ prohlásil Solnický, který si v semifinále poradil s Byrtusem, týmovým parťákem z Ostravy. A to jednoznačně – 3:0 na sety. „Udělám pro to všechno, abych svůj první republikový triumf získal. Strategii na Martina mám, ale sehráli jsme proti sobě opravdu hodně zápasů.“

Anna Serme.Zdroj: Irena VanišováDo svého dalšího finále se dostala Anna Serme, která si v semifinále poradila s Evou Feřtekovou. V neděli tak bude usilovat o svůj čtvrtý titul. „Jsem ráda, že jsem to zvládla bez ztráty setu, snad to bude pokračovat také zítra,“ pochvalovala si Serme, která na světovém žebříčku drží 38. místo, což je jejím dosavadním maximem. „Po dlouhé době je to tak, že já diktuji tempo a není to tak lehké. Člověk si lehce navykne na vlnu těch lepších hráček.“

Naopak Daniel Mekbib nebude usilovat o svůj pátý titul, v pátek nestačil na Byrtuse. Dopomohlo tomu také zranění. „V prvním setu za stavu 8:8 jsem si zvrtl na levé noze kotník. Podařilo se mi ještě ty dva sety dohrát, ale pátý set se Vikymu velice povedl a jednoznačně mě porazil,“ popisoval Mekbib, který pak do dalších zápasů nezasáhl. „Nechci se ještě více zranit. Na konci měsíce letím do Ameriky a Kanady, tak si to nechci zhoršit.“

