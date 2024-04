České squashisty čeká mistrovství Evropy týmů. Cílem je udržení v elitní skupině

Od zítřka se ve Švýcarsku rozehraje evropský šampionát týmů. Rozehrají se tak bitvy v kategorii mužů a žen. České reprezentační celky čeká mise v elitních skupinách – muži vyzvou ve skupině B Francii, Švýcarsko a Německo. Ženy se ve skupině B utkají s Anglií, Francií a se Španělskem. Mistrovství Evropy potrvá do soboty. Muži hrají vždycky čtyři duely, ženy zase tři. „Bude to velmi těžké se tam udržet, ale určitě to není nereálné,“ prohlásil Tomáš Fořter z České asociace squashe.

