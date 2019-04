Úvod dne obstaraly ještě poslední zápasy kvalifikace, kde se představily i dvě domácí hráčky. Marie Bouzková ani Denisa Allertová neuspěly, prvně jmenovaná se však do hlavní soutěže dostala jako jedna ze šťastných poražených.

Na kurtu se poté představily další Češky. Příliš času se na něm nezdržela Siniaková, která smetla slovinskou soupeřku Dalilu Jakupovicovou 6:0, 6:2. „Výsledky se mi zatím moc nezamlouvají, takže každý vyhraný zápas je pro mě hodně důležitý. A je samozřejmě skvělé, že se mi povedlo zvítězit v domácím prostředí,“ řekla dvaadvacetiletá tenistka.

Ani její zkušenější krajanka Strýcová se příliš dlouho netrápila. Němku Barthelovou vyprovodila po setech 6:4 a 6:2.

Překvapením je vypadnutí druhé nasazené Anastasije Sevastovové, která skončila na raketě osmnáctileté Rusky Anastasie Potapovové ve třech setech.

Z pavouka dvouhry se na poslední chvíli odhlásila po Karolíně Plíškové další česká zástupkyně Markéta Vondroušová, která o víkendu hrála finále v Istanbulu. „Moc mě to mrzí. Těšila jsem se, že se v Praze ukážu fanouškům,“ uvedla na sociálních sítích.

Devatenáctiletá naděje by se však měla přece jen představit, a to po boku Strýcové ve čtyřhře. „Není to tak náročné. Navíc doufám, že problémy budou ustupovat a bude mi lépe,“ dodala Vondroušová.

Kompletní výsledky:

Kvalifikace:

Teichmannová (Švýc.) - Allertová (ČR) 6:4, 6:2

Haasová (Rak.) - Bouzková (ČR) 7:6 (6), 6:1

Swiateková (Pol.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:3

Lottnerová (Něm.) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:4

1. kolo

Schmiedlová (SR) - Kužmová (SR) 6:3, 6:3

Siniaková (ČR) - Jakupovicová (Slov.) 6:0, 6:2

Wang (Čína) - Gasparyanová (Rus.) 6:3, 3:6, 6:2

Čepelová (SR) - Voegeleová (Švýc.) 6:1, 6:2

Pegulaová (USA) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:7 (7), 6:3

Strýcová (ČR) - Barthelová (Něm.) 6:4, 6:2

Potapovová (Rus.) - Sevastovová (Lot.) 2:6, 6:3, 6:2

Bradyová (USA) - Collinsová (USA) 5:7, 6:3, 6:0

Peraová (USA) - Haasová (Rak.) 6:4, 6:2

Minellaová (Luc.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:1

Korpatschová (Něm.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:2