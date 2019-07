Byl pro vás úspěch na domácí půdě velkou motivací nebo jste se naopak cítil pod tlakem?

Jedno s druhým. Měl jsem velkou motivaci zahrát si před českými fanoušky. Zároveň jsem ale cítil tlak dostat se na turnaj přes náročnou českou kvalifikaci, kde bylo osmdesát hráčů.

Užil jste si hlavní turnaj?

Bylo to fakt neskutečné, i když výsledek mohl být ještě lepší. Ale co se týče atmosféry, veliké nadšení.

Ukázalo se, že šipky prožívají v Česku boom?

Bezesporu. Momentálně je to sport ve vývinu. Lidi na něj začínají slyšet. Tím, že je Pavel Korda (promotér) schopný sem takovou akci dostat, a trochu i díky tomu, že se já nebo někdo z kolegů někde objevíme a urve se nějaký výsledek, tak šipky vzkvétají.

Jste česká jednička. Cítíte se tedy jako hlavní průkopník?

(směje se) Tak bych to úplně neřekl. Už nějakých deset let zpátky tu byl Sláva Navrátil, který startoval na mistrovství světa. Je fakt, že mně se povedly věci, kterému nikomu jinému ne, ale jako průkopník se necítím.

Máte jako hlavní metu stát se profesionálem?

Bylo by to rozhodně zajímavé, i když je to náročný život. Cestování a být mimo rodinu. Základem jsou finance. Zatím dělám vše pro to, aby se v budoucnu tento krok doladil. Už mám partnery, kteří jsou schopní nějaké finance přinést. Pomaličku, polehoučku to vzkvétá.

Je náročné skloubit povolání a šipky?

Pracuji na sebe, což je jednodušší, protože si nemusím čerpat dovolenou. I tak je hodně náročné kombinovat rodinu, zaměstnání, šipky a rovnat se v nich velikánům.

Jak často musí šipkaři trénovat?

Je to hodně individuální. Někomu stačí půlhodinka, někdo musí stát u terče čtyři hodiny, Pro mě jsou před turnajem ideální dvě denně.

Věříte, že si znovu zahrajete na tak velkém turnaji na domácí půdě?

Jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Jak po hráčské kvalitě, tak organizačně se všechno povedlo. To je dobré i pro sponzory. Vidí, že do budoucna se dá na šipkách stavět.