Sprinteři Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský překonali letos už podruhé český rekord ve štafetě na 4x100 metrů. Na mítinku v Ženevě zaběhli čas 38,62 sekundy. Svůj měsíc starý výkon z Jokohamy vylepšili o 15 setin.

Český sprintér Jan Veleba.

Do letošního roku přitom celé generace českých sprinterů marně útočily na výkon české štafety z olympijských her v Mnichově. V roce 1972 vybojovali Jaroslav Matoušek, Juraj Demeč, Jiří Kynos a Luděk Bohman pod pěti kruhy čtvrté místo výkonem 38,82. Do května šlo o nejstarší dosud platný český atletický rekord v mistrovské disciplíně.