Od příští sezony totiž pražský rodák povede házenkáře HSG Nordhorn-Lingen, kde působí i křídelník Pavel Mičkal. Český trenér nahradí islandského kouče Geira Sveinssona. Možností bylo ve hře více, ale pro mě byl Nordhorn od začátku tím místem, kam jsem chtěl. Chtěl jsem se vrátit do klubu, kde jsem hrál. Jsem rád, že to nakonec dopadlo,“ prohlásil Kubeš.

Připomněl tím svoje hráčské angažmá v Nordhornu, kde prožil po boku současného parťáka od české reprezentace Jana Filipa dvě nádherné sezony. Jejich vrcholem bylo vítězství v Poháru EHF v roce 2008. Tu samou soutěž pak Kubeš vyhrál i o dva roky později v dresu Lemga. „V Nordhornu jsem jako hráč dospěl, moc se těším na návrat,“ vyznal se dvaačtyřicetiletý kouč. „Tým byl nacpaný opravdu skvělými hráči a úžasně fungoval. Taky se nám podařilo vyhrát evropský pohár. To jsou věci, na které ohromně rád vzpomínám. Navíc se nám tam narodil syn Mark.“

Stabilizace týmu

Nordhorn sice rok po pohárovém triumfu na nějakou dobu nejvyšší německou soutěž opustil, ale loni se vrátil mezi elitu a i když byl v předčasně ukončené sezoně na posledním místě, bude hrát bundesligu dál. „Dostali jsme druhou šanci a měli bychom ji využít,“ říkal pro klubový web český kouč.

„Pokud by bylo vše normální, bylo by to jednoznačné pokusit se dostat HSG sportovně na úroveň, která dobře obstojí v první lize. Tedy v prvé řadě soutěž zachránit a pak se v ní stabilizovat. To je určitě ten hlavní cíl. Dosáhnout toho, aby byl tým v bundeslize konkurenceschopný,“ naznačil cíle Kubeš.

Krok kupředu

Posledních šest let trénoval TV Emsdetten. A nepříliš dobře finančně zajištěný klub vytáhl ze čtvrté ligy až do druhé, ale letos v únoru předčasně skončil.

Na nové angažmá dlouho nečekal. „Co se sportovní stránky týče, je to pro mě posun dopředu. HSG zůstalo v první lize a pro mě je to velká výzva. Mám možnost pracovat s bundesligovým týmem. To je krok dopředu a krásný úkol,“ dodal Kubeš, jenž byl už jako hráč ceněný především pro svoje vynikající defenzivní schopnosti.

Z pražské Dukly se vydal na první zahraniční štaci v roce 2001 do švédského Drott Halmstadu. Pak už vedla jeho cesta do Německa, kde s estonskou manželkou a třemi dětmi. Jako hráč vystřídal pět klubů Lübbecke, Nordhorn, Lemgo, Kiel, a Melsungen.

Trénoval zatím jen Emdetten a od roku 2014 společně s Janem Filipem i českou reprezentaci.