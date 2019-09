Parta kolem Tomáše Satoranského se v Číně proměnila v černého koně celého turnaje. „Nebojíme se nikoho,“ vzkázal Ondřej Balvín. Výhra nad Tureckem, totální paráda proti Brazílii. Plus vyřazení další evropského velikána z Řecka. To je jen stručný výčet úspěšných českých počinů.

Ať už utkání proti „klokanům“ dopadne jakkoli, svěřenci trenéra Ronena Ginzburga nemůžou skončit hůře než osmí - lépe než giganti z Itálie, Litvy či Německa. Ovšem řešme ten dnešek. Austrálii. Čtvrtý tým z Ria, který je jasným favoritem. Ostatně byli to právě Australané, kdo před startem MS přerušil vítěznou sérii Spojených států (čítala 78 zápasů). „Na český tým si musíme dát pozor,“ zaznělo v Číně.

Sestava je jasná

„Protinožce“ na turnaji táhne fanouškům známé trio Mills, Ingles a Baynes. Naposledy i díky nim vyhráli nad Francií (100:98). „Patří k největším favoritům na celkové prvenství,“ uznal Balvín.

Se svými spoluhráči musel včera absolvovat letecký přesun z Šen-čenu do Šanghaje. Necelých dvanáct hodin po přijatelné (postupové) prohře s Řeckem. „V šest ráno jsme se vzbudili a odjeli na letiště. Do hotelu jsme dorazili kolem poledne. Měli jsme naordinovaný odpočinek a večer pak trénink,“ popisuje obr z Ústí nad Labem.

Sestava národního mužstva pro čtvrtfinále je skoro jasná. Trenér Ginzburg vsadil kartu na úzkou rotaci. „Jasně, naše únava narůstá, ale to nadšení a euforie ji odbourávají,“ zmínil Balvín.

Problémem jsou lapálie Blakea Schilba.Po výronu kotníku totiž (na 99 procent) bude opět chybět v sestavě. „Jeho stav se postupně lepší, už nepotřebuje francouzské hole,“ podotkl lékař české reprezentace Pavel Říman. Fyzioterapeuti a maséři prý dělají maximum, aby se dal do kupy. „Letecký přesun kotníku mu neprospěl. Zkusíme individuální trénink,“ dodal lékař.

Olympiáda na dosah

Důvod ke spěchu není na místě. I proto, že Češi budou Schilba potřeboval v dalších dnech. I když vypadnou ve čtvrtfinále, čekají je další zápasy a přesun do Pekingu! Hraje se totiž o celkové umístění (a hlavně o přímý postup na olympijské hry do Tokia 2020).

Pokud jste dění v Číně sledovali, tak asi víte, že Češi si už zajistili účast na kvalifikačním turnaji, ale kdo ví, třeba na něj nedojde. Satoranský a spol. ještě mohou pomýšlet na automatický postup. Věc se má takhle: ze světového šampionátu postoupí rovnou dva evropské týmy.

V úvahu připadají Španělé (prošli do semifinále), potom Srbové a Poláci (vypadli ve čtvrtfinále). A už jen Francie (dnes hraje s USA) a Česko. Šance je tedy zase o něco větší… „Je pravda, že pár měsíců zpátky snil o olympiádě jen Tomáš Satoranský. On se netají tím, že je to jeho velký sportovní sen. A teď to není daleko,“ usmál se Jaromír Bohačík.