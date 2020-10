Podle webového portálu irozhlas.cz si soukromá firma Miroslava Černoška ukrojila 28 milionů korun z celkové částky 120 milionů, které měly přijít právě na účet Českého olympijského výboru.

Dlouhodobá podpora olympioniků ze strany společností Česká pošta, Lesy ČR a ČEZ je známou věcí. Že jdou ale peníze na konto Českého olympijského výboru prostřednictvím akciovky Česká sportovní pokrácené o několik milionů už tolik prezentováno nebylo. Zmíněná akciovka patří právě Černoškovi. Ten dle tvrzení portálu vysvětluje, že získané provize použil například na zaplacení výloh spojených s účastí zástupců výše zmíněných státních firem na olympijských hrách v Londýně.

Oboustranně výhodná smlouva

Smlouva byla prý oboustranně výhodná. „Provize byla standardně ošetřena smlouvou se souhlasem vedení Českého olympijského výboru a řešila témata, která tehdy nedokázal Český olympijský výbor a česká olympijská řešit,“ komentuje pro web Českého rozhlasu Miroslav Černošek.

Do České sportovní tak teklo z každé uzavřené smlouvy 18 procent. „Pro nás bylo 18 procent výhodných,“ komentoval Jiří Kejval, šéf Českého olympijského výboru a pokračoval: „Popravdě řečeno, my jsme nebyli u jednání, my jsme se bavili neformálně o nějakých částkách, ale neviděli jsme tu finální smlouvu mezi naším partnerem a zprostředkovatelem.“

Nad tím, že se peníze určené sportovcům neposílaly přímo, ale prostřednictvím České sportovní se podivuje současný šéf českých lesů. Podle zjištění serveru poslaly Lesy ČR v období let 2012-2016 olympionikům čtyřicet milionů korun, ze kterých doputovalo na konto Českého olympijského výboru jednadvacet.

„Nevěděl jsem to. Vůbec nechápu, proč by tam měla být nějaká provize, ale nejsem odborník. Jako laik bych řekl, že je to zbytečné,“ vysvětluje pro web bývalý šéf Lesů ČR Daniel Szórád, který firmu vedl v letech 2014 až 2018.

Část provize putovala do Ostravy

„Lesy ČR byly reklamní partnerem Zlaté tretry, proto ten rozdíl ve financích,“ odpovídá serveru Miroslav Černošek. Reakce dalších účastníků tohoto „výhodného“ partnerství mezi státními či polostátními firmami, olympioniky a společností Miroslava Černoška jsou nekonkrétní a mlhavé.

Dnes dvaasedmdesátiletý sportovní byznysman z Prostějova, který dokázal do České republiky přivést například atletickou megahvězdu Usaina Bolta, zápasy kanadsko-americké NHL nebo tenisové superstar Rogera Federera či Rafaela Nadala, se postupně stahuje do pozadí. Rukopis Miroslava Černoška ale například nikdy nezapomenou příznivci tenisu.

Právě on dokázal jako manažer poskládat týmy schopné opakovaně vyhrát pro Českou republiku Davis Cup nebo Fed Cup. V těchto dnech je jedním ze spoluorganizátorů ženského tenisového turnaje J&T Banka Ostrava Open 2020, který probíhá v Ostravar Aréně.