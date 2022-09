Zároveň to byla pro české hráče výborná konfrontace se světovou elitou. Mendrek s Králem dostali ale stopku od jednoho z nejlepších párů Evropy, což zkušeného badmintonistu mrzelo. „Celý život jsem hrál singl, stejně jako Ondra, je strašně vidět, že rozhodování v nejdůležitějších chvílích ještě není ideální. Třeba Mark Lamsfuss mi říkal, že zápas se Skoty byl opravdu dobrý, ale tam už se hraje o centimetry a právě v tom jsou ty páry, které jsou sehranější, lepší než my. Musíme to přijmout a jít dál, ale já nevěším hlavu a jak jsem řekl, byl to těsný zápas, byli šťastnější a lepší v závěrech obou setů."

Úspěch na diplomatickém poli: český badminton bude spolupracovat s Thajskem

To Jan Louda jedno kolo na MS uhrál, skalp Izraelce Zilbermana je skvělým výsledkem. Zkušený třicátník získal bronz na evropském šampionátu v Madridu, kde zdolal například Nizozemce Caljouwa. Český reprezentant bohužel v dalším průběhu turnaje doplatil na minimum času na regeneraci. Lee Cheuk Yiu, patnáctý badmintonista světa, je ale více než náročnou překážkou.

Adam MendrekZdroj: ČBAS„Bylo pro mě docela těžké, nebylo moc času na regeneraci, zápas s Mishou (Zilbermanem - pozn. redakce) jsem dohrál kolem deváté hodiny večerní, šel jsem na dopingovou kontrolu, přijel jsem až po jedenácté hodině na hotel, druhý den jsem hrál už zase dopoledne,“ dodal Louda, který se v prvním setu snažil tlačit více na síť. „Chtěl jsem to mít pokryté abych mohl útočit, protože byl na té horší straně. Ve druhém setu byl on na té pomalejší, lepší straně, takže mohl víc tvořit. Snažil jsem já držet na síti a mít tlak, ale měl to opravdu dobře pokryté a měl jsem to už těžké.“

Na postup v mixu nedosáhla ani Bětka Bášová, která po boku Fina Antona Kaistiho podlehla brazilské dvojici Farias a Lima.

