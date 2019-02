Mimochodem, zajímavá postava. V polovině soutěže jej kouč Tomáš Pomr v Deníku podrobil nepříjemné kritice, po posledním duelu v Odolene Vodě ho na stejném místě chválil.

Trenér Tomáš Pomr o Šimonu Kozákovi (20. prosince 2018): „Šimon k nám přišel z Trenčína a podepsal tříletou smlouvu. Má v sobě obrovský potenciál. Na Slovensku byl zvyklý vyčnívat, trochu hůře se aklimatizoval na českou extraligu. K tomu, že je fantastický útočník, musí přidat další činnosti: hlavně příjem a hru v poli. Je třeba, aby si také uvědomil, že je volejbal kolektivní sport, pak může být super hráč.“

„Trenér mě rozhodně nenaštval,“ vrací se k prosincovému článku Kozák. „Bylo to takovou pošťouchnutí. Pokud by se mnou nebyl spokojený, nebo bych mu v týmu dokonce vadil, už bych v něm nebyl,“ popisuje své pocity smečař. Nic zásadního se od té doby prý nezměnilo. „Na svých chybách jsem stále pracoval. Nepřidal jsem, ani neubral.“



Jádrem problému byl přechod ze slovenského do českého volejbalu. A ten trval prešovskému rodákovi déle, než si všichni přáli. „Rozdíl mezi soutěžemi je propastný. Česká extraliga je mnohem vyrovnanější. Všechno je daleko rychlejší. Zmíním hlavně servis, když mám problémy s příjmem.“



Odstranit je není lehká práce. „S trenéry na něm pracujeme. Pálí se na mě míče buď z děla, nebo mi opravují techniku příjmu. Jsou u mě vážně pořád. Kdyby mohli, tak mi ráno dělají i snídani,“ směje se Kozák. A s úlevou konstatuje. „Cítím se lépe, dostal jsem jistotu. Mám ze sebe solidní pocit. Vím, že mohu týmu pomoci i jinde než v útoku.“



Což plně dokázal v Odoleně Vodě, kde Pražané protrhli osmizápasovou sérii bez výhry (jen se dvěma body za porážky 2:3) a kouč pěl chválu. Jmenovitě na Šimona Kozáka. „Potěšil mě. Lepší výsledky ale přišly proto, že jsme konečně kompletní. Nebyly o mně. Měli jsme složitý los. S vyrovnanými celky hrajeme až na konci soutěže,“ vysvětluje.

Trenér Tomáš Pomr o Šimonu Kozákovi (12. února 2019): „Hrál výborně. Už několikáté utkání prokazuje vysokou stabilitu na útoku, ale hlavně drží příjem. To vždycky byla jeho slabina. Ve finále při něm má nejlepší čísla ze všech.“

Zítřejší utkání svede dohromady desáté Lvy a beznadějně poslední Benátky. Pražané už dlouho nenastupovali na palubovku v pozici favoritů. „Při vší úctě, bereme jen tři body,“ opakuje Kozák.



Také Středočeši však mají ve svém středu kvalitní hráče. „Dobře posílili, čeká je baráž. Pozor si musíme dávat hlavně na zkušeného univerzála Jakuba Rybníčka a slovenského nahrávače Braňa Skladaného,“ vypočítává. Taktika je ovšem jasná. „Musíme na ně vlítnout. A nepustit je do hry!“



Poté už na lužinské volejbalisty čekají jen dvě kola základní části (ve Zlíně a s Ostravou). A na řadu přijde předkolo play-off. „Vychází mi, že budeme hrát s Ústím. Teď jde o to stlačit ho v tabulce pod sebe. Máme s ním zápasovou bilanci 1:1. Doma jsme vyhráli a venku prohráli. Hodila by se nám výhoda více utkání na Lužinách,“ vytyčuje cíl Kozák.

VK Lvi Praha – VK Benátky nad Jizerou

Utkání 20. kola volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? V sobotu 23. února od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).