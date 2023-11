Na sobotu se těší. Automobilový jezdec Erik Cais sice startuje v soutěžním mistrovství světa kategorie WRC2, ale na start populární motoristické akce Tipcars Pražský Rallysprint se rodák ze Zlína postaví poprvé.

Erik Cais při Středoevropské rallye | Foto: Foto: Jan Froněk/Orsák Rallysport

„Vím, že se jedná o krásný závod v české metropoli. V Praze před měsícem startovala i Středoevropská rallye, takže v mém případě vlastně půjde o druhou premiéru. Určitě půjde o velice atraktivní podívanou. Myslím, že si soutěžáckou show na závěr sezony všichni užijeme,“ říkal Deníku čtyřiadvacetiletý pilot ostrého vozu Škoda Fabia RS Rally2.

Startujete s autem, s nímž jezdíte celou sezonu, ale střídáte spolujezdce. Kdo tentokrát usedne po vašem boku?

Nebude to nikdo z tradičních spolujezdců, jedná se však o netradičního hosta. Navigovat mě bude člověk, jemuž mluvení rozhodně nečiní potíže. Je jím televizní moderátor sportovních zpráv Radek Mazal. Výhodou bude, že je výřečný a myslím, že rozpis určitě zvládne. (směje se) Navíc už má zkušenosti. Před měsícem startoval na rallye ve Vsetíně s Dominikem Brožem.

Premiéra rallye s výhradami. Příští rok? Méně přejezdů a shakedown v Česku

Co říkáte tomu, že v posledních dnech Prahu zasypal sníh a na silnicích vám to bude určitě klouzat?

Dlouho to vypadalo, že pojedeme na suchu, ale počasí je nevyzpytatelné. Zimní podmínky s auty ve smyku budou především dalším bonusem pro diváky. Pro jezdce to však nepředstavuje zásadní problém.

Jak se s odstupem ohlížíte za Středoevropskou rallye, kde vás od bodů dělilo 21 sekund, mezi vozy Rally2 jste byl třetí a v hodnocení WRC2 ale bral body za druhé místo?

Bylo to mistrovství světa, takže náročnost etap byla zaručená. Na českých tratích panovaly podmínky srovnatelné se soutěžemi v elitním seriálu, které jsem měl možnost poznat. Rychlostní zkoušky byly nádherné a nelze nezmínit, že to na Šumavě bylo skvěle zorganizované. Osobně jsem si závod moc užil a příjemnou tečkou byl i konečný výsledek.