„V rozhodujícím zápase jsem měl kámen, soupeř nůžky a bylo to,“ směje se čerstvý šampion, který se turnaje zúčastnil se svými spoluhráči z fotbalového klubu SK Ďáblice, za nějž chytá.

Šlo o „královskou střižbu“, zrychlenou verzi této hry, kdy se nepředříkávají slova „kámen, nůžky, papír“, ale hráč ukáže svoji volbu na první máchnutí.

Jak se člověk dostane na mistrovství světa v této hře?

Upozornil nás na to kamarád už minulý rok. Nejprve jsme se smáli, co je to za hloupost, ale pak se přihlásili. A vypadli hned ve skupinách. Letos se nám dařilo o poznání lépe. Můžete přijít a přihlásit se přímo na místě.

Jaký je hrací systém takového turnaje?

Asi tři stovky účastníků se rozdělí do skupin po pěti lidech. Ve skupině jde proti sobě každý s každým. Vítěz skupiny se utká s vítězem jiné a pak se pokračuje vyřazovacím způsobem až do finále. Zápas se hraje na tři vítězství. A pokaždé se začíná zvoláním: Střižbě zdar.

Vzhledem k tomu, že jde o hru na jeden pokus, tak to musí odsýpat.

To ano, jde to všechno hodně rychle. Ze skupiny jsme šli skoro všichni z naší party, kluci pak začali vypadávat, ale já šel pořád dál.

Jaké bylo finále?

Vedl jsem nad rusky mluvícím soupeřem 1:0 a pak 2:1. Soupeř vyrovnal a rozhodovalo se za stavu 2:2. Třikrát byla remíza a nervozitou už se mi klepaly ruce. Pak ale koukám, že mám kámen, soupeř nůžky, a bylo hotovo.

Co se dělo bezprostředně po vašem vítězství?

Obrovská euforie. Kluci naskákali na pódium, dostal jsem veliký pohár, ale musel jsem ho tam nechat, protože je prý putovní. Ale slíbili mi, že příští rok na něm bude vyryté moje jméno. Hned jsem všem posílal vítěznou fotku s pohárem a chodily gratulace. Nejdřív nevěděli, o co jde, protože jsem řekl, že jdu prostě večer s klukama na pivo, a najednou jsem byl mistrem světa. (směje se) Navíc druhý den dali organizátoři na web video, kde stříhaly i známé osobnosti, udělalo mi to velikou radost.

Takže budete obhajovat?

Nevím, jestli obhajovat, ale zúčastním se určitě. Ovšem zatím platí, že vítěz předchozího ročníku okamžitě vypadne. Tak doufám, že to bude jinak.

Dostali ti nejlepší i nějakou odměnu?

Ano. Třetí v pořadí dostal nůžky a papír, druhý kámen a vítěz pohár a odměnu 50 tisíc korun.

Tolik? To není úplně málo.

Sedm a půl tisíce jsem tam hned nechal jako daň, ale to bylo to nejmenší. A hned jsme šli na panáka.

Když jste věděl, že se turnaje zúčastníte, trénoval jste, před ním nebo do něj šel naostro bez přípravy?

Před tím jsem nestříhal skoro vůbec. Nerad bych přepálil přípravu. Ani doma s přítelkyní nestříháme o domácí práce, ty máme rozhozené.

A co na to říkala přítelkyně?

Když jsem jí volal kolem půlnoci, že jsem vyhrál, tak mi říkala, ať nekecám. Za chvíli ale uznala, že takovou srandu bych si asi nedělal.

Koho ze známých osobností jste na šampionátu ještě potkal?

Byli tam třeba vodní slalomáři Vávra Hradilek, Jířa Prskavec, snowboardistka Evka Samková.

Fotbal teď půjde stranou a vrhnete se na dráhu profesionálního střihače?

Ne, to ne. (směje se) U fotbalu jsem dvacet let a nedovedu si představit, že bych byl bez něj.