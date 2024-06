Do nezáviděnihodné situace se dostaly ragbyové týmy mužů nejstarších tuzemských klubů Sparty a Slavie. Tradiční extraligové pražské derby oba týmy spolu naposled hrály v březnu 2023 a pak došlo k tomu, že se extraliga zužila z osmi týmů na šest účastníků a Slavia v rozhodujícím utkání o udržení v extralize s Pragou na jaře 2023 prohrála o jediný bod 19:20. Slavie Praha tím pádem propadla do nižší soutěže první ligy, kterou na jaře 2024 vyhrála bez porážky s celkovým skorem 684:85.

Ragbisté Slavie se proto nyní jako vítězové první ligy ucházejí o postup do extraligy ve dvoukolové baráži, ve které na domácím hřišti v prvním kole porazili poslední tým extraligy Dragon Brno 17:15 a čeká je v sobotu 8. června 2024 odveta v Brně v Cacovicích. O účast v extralize bojuje i Sparta, která jako celkově pátý extraligový tým v prvním utkání baráže porazila ve Vídni tamější ragbisty 31:20. Odvetu odehrají borci Sparty v sobotu 8. června 2024 v Praze ovšem vzhledem k jiné sportovní akci naplánované na trávníku ragbyového hřiště Sparty na stejnou dobu na Podvinném Mlýně budou muset ragbisté Sparty odehrát na cizím hřišti Pragy, které je od toho sparťanského jen půlhodiny volné chůze proti proudu Rokytky.

​Zatímco hráči Sparty si věří, že i v odvetě v Praze porazí rakouské ragbisty a tak se v extralize udrží, ragbisté Slavie s náskokem pouhých dvou bodů z prvního utkání jsou v horší situaci. Na brněnském hřišti v Cacovicích není pro soupeře Brna vůbec snadné tam uspět. Brněnským ragbistům jde navíc i o existenci klubu, neboť v případě sestupu do nižší soutěže by jim magistrát neposkytl už dotaci v takové výši, jakou mají, když hrají tu nejvyšší soutěž.

"U nás se v Brně při přiznávání dotací sleduje jen, jakou soutěž kdo hraje a vůbec nikoho nezajímá, že zrovna ta ragbyová nejvyšší soutěž má jen šest týmů," potvrdili pro ragbyový magazín Ceskeragby.cz hráči Dragonu před začátkem letošního ročníku extraligy.

Sestup z první ligy tedy z druhé nejvyšší soutěže hrozí také ragbistům Přelouče, kteří ještě nedávno pravidelně hráli dokonce tu nejvyšší soutěž. Páté místo v první lize a rozehraná baráž je svedla k měření sil s Říčany B, které první utkání vyhrály doma 50:20.

​​"Celý systém soutěží je postavený špatně, protože ty soutěže neodpovídají současnému stavu a počtu hráčů v ragbyových klubech. Za pouhé tři měsíce jsme v Česku odehrali extraligu, ale tu hrálo a bohužel se plánuje, že se bude hrát i v dalších letech jen šest týmů. Nu a vedle extraligy máme ještě další čtyři soutěže, které se také hrají o šesti týmech, mezi nimiž jsou značné rozdíly. Proto také některá utkání skončila s třícifernými čísly ve výsledcích. Místo toho, abychom soutěže počtem účastníků uzpůsobili tak, aby silnější týmy hrály spolu, vedení Unie ragby si místo toho dokonce odsouhlasilo, aby tento v ragbyové Evropě nevídaný systém platil dokonce více let. Proto nemalá skupina bývalých reprezentantů a trenérů, mezi nimiž jsou i členové Síně slávy českého ragby, požadující návrat ragbyových soutěží k celoročnímu systému podzim - jaro a s tím spojeným rozšířením počtu týmů. A když ne na osm účastníků, tak alespoň na sedm. Nechat v současné době hrát Slavii nebo Dragon Brno se soupeři, kterým budou tyto týmy zase nadělovat tříciferné porážky, je luxus," řekl pro web Ceskeragby.cz legendární český ragbista Eduard Krützner senior.

Autor: Petr Skála