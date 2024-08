Životní cestu s kordem v ruce zahájil pražský rodák Jiří Beran mladší už v dětských letech a jakmile to šlo, přihlásil se do šermířského oddílu. Šlo o klub SC Praha, který založil jeho otec a kde byl logicky jeho prvním členem.

"Nikdo mě do ničeho netlačil, i když jsme byli šermířská rodina. Když jsem ale začal sbírat první úspěchy, chytlo mě to a dodnes mě to ohromně baví," vzpomínal na své první krůčky.

Během své kariéry se vypracoval do pozice nejúspěšnějšího šermíře. Titulu mistra republiky na jeho kontě přibývaly jako na běžícím pásu a dával o sobě vědět i na mezinárodním scéně.

V roce 2007 vyhrál Světový pohár (jako první Čech po 24 letech) v takové formě, že na turnaji dokázali porazit i úřadujícího mistra světa Číňana Wang Leje. Triumf na této prestižní soutěži si zopakoval o deset let později, tentokrát v turnaji družstev. Jeho sbírku trofejí zdobí i bronz z evropského šampionátu a v minulém roce se stal historicky prvním českým sportovcem, který vyhrál šermířské Grand Prix.

Pro šermíře ale byla vždy vrcholem olympiáda. Svoji první účasti se dočkal v roce 2016 v brazilském Riu. Tehdy společně s parťákem Alexandrem Choupenitchem byli prvními českými šermíři pod pěti kruhy po dlouhých dvaceti letech.

Beran se v Riu nesmazatelně zapsal do mysli všech fanoušků i samotných šermířů. Ne nějakým skvělým výsledkem, ale gestem fair play. Rozhodčí mu přiřkli bod, ale on sám jejich výrok opravil, že to tak nebylo, jelikož se bodl sám. A šlo o důležitou situaci ve vývoji zápasu.

"Je to úžasný člověk, stejně jako jeho maminka s tatínkem, všichni sport milují a toto pro ně byla samozřejmost," poznamenal tehdy na jeho adresu šéf českého olympijského svazu Jiří Kejval.

"Rád bojuji čestně a sportovně. Někdy na to člověk třeba doplatí, ale nikdy v životě mě to nemrzelo," vyprávěl sám Jiří Beran.

Olympijskou atmosféru si zopakoval na aktuálních Hrách ve Francii. A dopředu oznámil, že půjde o poslední souboje jeho kariéry. Bronzová medaile, kterou vybojoval se svými kolegy v soutěži družstev tak pro něj má lesk zlata.

"Životní vzor na planši i mimo ní, trenér, kamarád, parťák a hlavně super táta. Zítra mi bude krýt záda na planši naposled v mojí sportovní kariéře. Dokázali jsme toho společně hodně. Je a byla to boží jízda. Tak teď ta poslední olympijská," vzkázal svým fanouškům na sociálních sítích den před velkým zápasem.

"Je to pro mě zlatá tečka, je to neskutečné. Je to konec z oblasti snů, budu na to do smrti vzpomínat," zářil s bronzovou medailí na krku. Teď se bude starat o to, aby i z dalších dětí vyrostl někdo, kdo se bude moct jednou pyšnit podobnými úspěchy, ale také férovým sportovním vystupováním a přístupem.