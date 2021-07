„Jsme na začátku cesty. Reprezentační tým je mladý, talentovaný a má budoucnost,“ říká opora národního celku a pražského klubu SK Joudrs Veronika Klimplová, která by se ráda probojovala do velkého finále o zlato.

Veroniko, jste bronzové. Jak to berete s odstupem týdne?

Co jsem sledovala ostatní týmy, tak třetí místo pro nás bylo minimem, kterého jsme měly dosáhnout. Nemyslím to tak, že by týmy nebyly dostatečným soupeřem, ale měly jsme nový talentovaný tým, co maká a má na medaili. Rozhodující byl zápas s Holandskem. Tam šlo o to, jestli budeme ve finále nebo ne. Po letech, co jsme byly čtvrté, je třetí místo úspěch. Ale měly jsme na víc.

Mohlo to být tedy i lepší?

Určitě. S Holandskem jsme prohrály těsně 4:5, daly dva homeruny, odehrály skvělý zápas, který mohl dopadnout lépe. Finále bylo blízko.

Jaké pocity jste prožívaly po tomto zápase?

Cenný skalpa finále bylo na dosah. Bylo to smutné. Dané to bylo i tím, jaký byl systém turnaje, záleželo na tomhle jednom zápase. Smutné, že to nevyšlo, na druhou stranu nás všichni chválili a byl to jeden z nejlepších zápasů českého reprezentačního softbalu. Jen škoda, že nevyšel vítězně.

Můžete se od tohoto šampionátu odrazit k ještě lepším výsledkům?

Tým má určitě potenciál.Určitě ano. Letošní rok byl začátkem, další roky se budeme víc posouvat. Máme teď výhled na čtyři roky dopředu. Příští rok je první kvalifikace na mistrovství světa, následující rok pak další. Jde o nový systém, na který nejsme zvyklé. Je to naše cesta a jeden z prvních kroků. Tým je mladý, talentovaný a má budoucnost.

Je evropské zlato vaší největší softbalovou motivací?

Asi ano. Je to jedna z mála věcí, na kterou jsem ještě nedosáhla. Na to, jak jsem mladá, jsem toho v softbalu zažila už dost. Další olympiáda je pro mě daleko, evropské zlato je mi nejblíž.

Co pro to musí ještě český tým zlepšit?

Je dobře, že hodně holek cestuje do Ameriky, kde hrají a vidí tam kvalitní nadhoz. To je to, co české lize chybí, zápasy na dobré nadhazovačky. Proto se tolik neprojevujeme na pálce. Celý rok se s tím v české lize nesetkáváme a pak proti nám najednou na nadhozu stojí mnohem lepší soupeřky.

Co vás osobně nejvíce potěšilo na italském ME?

Že jsme dokázaly získat medaili, i když jsem říkala, že to bylo takové minimum. Když jste favorit zápasu, není lehké to potvrzovat. Nešťastně jsme prohrály se Španělskem, forma kolísala. Mladé holky byly občas nervózní, ale po prohře s Holandskem nám zápas o třetí místo ukázal, že jsme se opět posunuly.

A je něco, co vás třeba zaskočilo, překvapilo? Ať už organizačně nebo výsledkově?

Zklamání asi žádné… Jen je škoda, že se hraje takovým systémem. I když jsme prohrály se Španělkami, tak prostě o postupu do finále pak rozhodoval jediný zápas s Holandskem.

Rok byl chaotický, nemohly jste trénovat. Cítila jste na hřišti, že to je o trochu jiné, než při dřívějších akcích nebo ten rozdíl nebyl patrný?

Myslím, že na týmu to nebylo poznat. Možná jednotlivci v sobě cítili, že nejsou tak připravení. Možná to byloi tím, že jsme před tím odehrály v lize jen čtyři zápasya v přípravě tři nebo čtyři proti mužům. Na Evropě jsem si pak říkala, že toho moc nebylo. Ale já byla v klidu, není to můj první rok v reprezentaci a věřila jsem, že to dáme. Pro některé holky, co byly poprvé, to mohlo být nervózní. Ale na týmu se to neprojevilo.

Jak moc fyzicky náročný to byl šampionát?

Hodně. Odehrály jsme jedenáct zápasů za asi sedm dnů. Systém je náročný. Trenér Vojta Albrecht na začátku i na konci točil sestavu, abychom si odpočinuly. Já trochu bojovala se zraněním, někdy dostala volno, tak jsem se na konci cítila méně unavená než normálně. Vojta nám říkal, že dřív odehrála všechno jedna sestava, teď to hodně točil a byl čas si odpočinout. Ale určitě to bylo hodně náročné.

Co budete mít v plánu nyní? Extraliga se rozjede až na konci července.

Teď si užívám dva týdny volna. Od 20. července se na Joudrs pořádá mistrovství Evropy kategorie U18, kde budeme pomáhat a v tu dobu také začneme trénovat.

Po devíti odehraných zápasech jste s bilancí 6-3 třetí. Jste s tím spokojené?

Zatím je to v pohodě. Utekly nám dva zápasy s Ledenicemi, ale myslím, že se do toho zase vrátíme. Naposledy s Krčí jsme hrály 1:1, bylo to takové utahanější, jak jsme se vrátily z Evropy. Máme nedohrané zápasy, tabulka se určitě změní.

Ambice jsou ale určitě ty nejvyšší…

Ano!