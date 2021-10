Jihomoravané tentokrát nenechali nikoho na pochybách, kdo jsou úřadující šampioni do 23 let. Zvítězili ve všech čtyřech utkáních a získali o tři body víc než Olomouc. „Sedlo nám to, akorát v některých zápasech nás trápila koncovka, chtěli jsme hrát až do kuchyně místo vystřelení, ale všichni podali zodpovědný výkon,“ uvedl brněnský obránce Tomáš Krejčíř.

Zažil premiéru v brněnském výběru kouče Zdeňka Táborského. „Určitě se povedla. Jsem hodně rád, že jsem dostal pozvánku, víceméně plno kluků v týmu znám. Premiéra se vydařilo osobně a týmově jakbysmet, takže super víkend,“ usmíval se brněnský hráč.

Na turnaji nakonec scházel tým Pardubic, ze čtyř dalších soků nejvíc Jihomoravany potrápila Jihlava, kterou Brno zdolalo 2:1. Olomouc porazilo 2:0. „Obě utkání byla těžká, s Olomoucí jsme ovšem celou dobu hráli na balonu, akorát jsme neproměnili šance, nedávali jsme góly. S Jihlavou jsme odehráli výborný první poločas a vedli 2:0, ale ve druhé půlce jsme úplně přestali hrát. Potom to bylo hodně zajímavé, dokonce jsme se báli o výsledek,“ potvrdil Krejčíř, který má s Brnem jasný plán. „Náš cíl je titul,“ doplnil.

Staropramen Praha v květnovém klání skončil o skóre za Příbramí, tentokrát se před ni díky lepšímu poměru branek dostal. „Byl jsem poprvé ve výběru Staropramenu a moc jsem si to užil, velmi dobrá zkušenost pro mě. Myslel jsem, že se trochu ztratím, ale bylo to naopak a docela se mi turnaj povedl. Jsme rád, že jsme urvali první příčku, i když na skóre, a budu rád za další povolání do týmu,“ prohlásil pražský záložník Tomáš Plánička.

Jeho kreativita obměněnému výběru kouče Stanislava Bejdy výrazně pomohla. „K mému překvapení jsme se chytli velice rychle na to, že jsme spolu ještě nehráli. Ukázali jsme si jen pár standardek, rohů, které jsem shodou okolností taky zahrával. Myslím, že nám to fungovalo, i když někteří kluci chodí pravidelně a jíní byli noví, dobře jsme to slepili. I trenéra překvapilo, jak si všechno sedlo,“ popsal pražský hráč.

Při neúčasti Kolína hrál také v Příbrami každý výběr čtyři utkání, Staropramen ztratil body jen za remízu 1:1 s domácím celkem. „S Příbramí to byl zápas na krev, nedokázali jsme dát gól, povedlo se to až díky rohu, kdy jsme se rychle zorientovali. Jenže pak jsme udělali jednu zásadní chybu, která se nemůže stát, protože takový soupeř ji potrestá. Vedli jsme a hloupou chybou jsme Příbram vrátili do hry. Musíme si z toho vzít ponaučení, abychom se neustále koncentrovali a chyby neopakovali,“ dodal.

Staropramen Praha se ovšem nadřel také při vítězství 3:2 s Mostem. „První polovinu nás Most přehrával, měli jsme toho plné kecky, prohrávali jsme 0:2, ale utkání se nám podařilo silou vůle otočit, i když hráči Mostu už to měli trochu na párku. Ten zápas se mi asi nejvíc povedl,“ poznamenal Plánička, který se na obratu podílel dvěma góly.