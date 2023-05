Brezík sázel trojky, jeho tým je čtvrtý Evropě. Teď čeká Madrid

Výrazný basketbalový talent z Nového Strašecí Kryštof Brezík se chystá na letní Try out do španělského Madridu i na studium do zahraničí, se svým současným českým klubem Sokolem Pražský se pak rozloučil startek v Superfinále Evropské mládežnické ligy EYBL. Mladí Češi tam dvakrát vyhráli i prohráli, což stačilo a čtvrté místo. Je to cenný úspěch českého basketu.

Sokol pražský skončil v Superfinále EYBL čtvrtý. Kryštof Brezík brání | Foto: David Brezík