Pražané hráli bez Šůstka i trenéra

Hala v Kragujevaci nebyla úplně zaplněná, ale zhruba 1500 hlučných fanoušků sledovalo neúprosnou házenkářskou bitvu. Do ní vstoupili hosté oslabeni o Davida Šůstka, autora devíti gólů z prvního střetnutí, který kvůli přímé červené kartě vyfasoval od EHF stop pro odvetu.

Výhra o dva góly. Házenkáři Dukly chtějí náskok v pohárové odvetě uhájit

Dále chyběl zraněný Martin Březina a nečekaně i trenér Michal Tonar, který nemohl odcestovat kvůli náhlému onemocnění. Na lavičce ho tak nahradil sportovní ředitel Daniel Čurda, pro nějž však tato role neznamenala nic neobvyklého. V minulosti totiž už Duklu trénoval.

„Docela na nás vlítli. Šli do vedení 3:0, ale bylo to i kvůli tomu, že jsme své šance neproměnili. Pak jsme se ale do zápasu rychle vrátili a do šaten se o půli odcházelo za stavu 10:10,“ ujal se role vypravěče Dan Čurda.

Dukla ukázala sílu

Podle podobného scénáře se pokračovalo i po přestávce. „Domácí se sice díky enormnímu tlaku dostali do čtyřbrankového vedení, ale my pokračovali ve své hře,“ líčil. „Manko jsme dokázali zlikvidovat a povedlo se střídání, kdy ve správnou chvíli nahradil Kuba Votava v brance Tomáše Petržalu,“ popisoval důležité momenty kouč a funkcionář v jedné osobě.

Do poslední minuty vstoupila Dukla za stavu 21:22, který by znamenal postup. Domácí naopak potřebovali vstřelit branku, což se jim díky pasívní hře podařilo. „Šest vteřin před koncem jsme se dostali do šance z levého křídla, ale bohužel jsme ji neproměnili. A tak se šlo na sedmičky,“ pokračoval Čurda.

Dukla začíná třemi zápasy v týdnu. Po Brnu a Frýdku-Místku ji prověří Srbové

V nich byli Pražané lepší. Z pěti na každé straně uspěli třikrát, kdežto střelci Radnički Kragujevac jen dvakrát. „Postupu si velice vážím. Odjížděli jsme v nelehké situaci, měli jsme omezené možnosti na střídání, ale kluci se semkli a tohle je jejich vítězství. Jsem na ně hrdý. Ukázali sílu a na hřišti nechali všechno. Jistě budou na tenhle postup dlouho vzpomínat,“ chválil.

Příští soupeř je z Lucemburska

Hrálo se v bouřlivém prostředí, na zápas přišlo dost dětí, jejichž hlasivky všechno přehlušily. „Na palubovce nebylo slyšet vlastního slova, proto jsme si brali poslední time už tři a půl minuty před koncem, abychom si řekli, co hrát v závěru. Na hřišti jsme se nebyli schopní vůbec domluvit. Atmosféra ale byla výborná a férová,“ vykládal sportovní ředitel.

Házenkářskou extraligu oživí Prešov. Dukla přítomnost slovenského šampiona vítá

Dalším pohárovým soupeřem Pražanů bude lucemburský tým Handball Esch. Podle Čurdy se jedná o nebezpečného soupeře, za který hraje řada cizinců z Portugalska i Balkánu. „Letos v zimě je vyřadila Plzeň, ale určitě budeme chtít získat čerstvé informace. Máme měsíc času, abychom se na ně připravili,“ pravil Čurda.

A připomněl, že si hráči po návratu do Prahy příliš neodpočinou. „Během týdne kluky čekají dva extraligové zápasy. Ve středu zajíždíme do Jičína a v sobotu hostíme Plzeň,“ dodal.