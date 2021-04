Dnes totiž startuje play-off a Pražané si to v sérii na tři vítězná utkání rozdají s Jičínem, šestým celkem tabulky po základní části. Začátek je v ruzyňské hale stanovený na 16.30 a čtvrtfinále tam v neděli pokračuje.

Dukláci naproti tomu skončili třetí. I v dalším průběhu extraligy mají vysoké ambice, ale v cestě jim stojí nepříjemný soupeř.

„Jedná se o zkušený manšaft. Nečeká nás nic snadného, ale Dukla má každoročně za cíl bojovat o medaile. Nezbývá nám nic jiného, než postoupit do semifinále. A prvním krokem je vyřazení Jičína,“ říká jednoznačně Tomáš Petržala.

V minulých týdnech a měsících vás několikrát zastavila koronavirová nákaza a následná karanténa. Jak bylo těžké se vracet a honit odložené zápasy?

Nejhorší na tom bylo, že když jsme se po karanténě vrátili k tréninku, nabrali fyzičku a dohnali manko, hygiena nás po dalších testech poslala zase pěkně zpátky domů. A když se to stane víckrát za sezonu, je to hodně nepříjemný.

Začíná play-off, jemuž bude bohužel chybět koření v podobě diváků. Bude mít vyřazovací část vůbec potřebný náboj?

Je to škoda. Když už na Duklu přišli diváci, tak to bylo hlavně v play-off. V Jičíně na nás bylo vždycky vyprodáno a panovala tam bouřlivá atmosféra. Mně se v takových kulisách, i když se fandí proti nám, chytá dobře. Nemám s tím problém.

Jičín je vaším tradičním soupeřem. Jakou s ním máte bilanci?

Asi před třemi lety jsme s nimi hráli sérii o třetí místo. Pamatuju si, že měli řadu zraněných hráčů a v play-off za sebou hodně těžkých zápasů. Celkem v pohodě jsme to ve třech utkáních zvládli.

Jaký by byl podle vás ideální průběh nadcházející série?

V Ruzyni jsme jim málokdy povolili bodovat. Pevně věřím, že domácí zápasy zase ustojíme, a další víkend se pak v Jičíně popereme o třetí výhru.

Soupeř na rozdíl od Dukly preferuje obranný styl hry. Máte na něj nějaký recept?

Vím, že do toho umějí zezadu pěkně šlápnout. (směje se) Mají i kvalitní gólmany a díky tomu se jim daří obracet zápasy. Loni v září jsme u nich vedli o šest gólů, ale přitvrdili muziku a zápas skončil remízou. Na to si teď musíme dát pořádný pozor a hrát vždy až do úplného konce.

Bylo pro vás varováním, že v posledním kole Jičín vyhrál v Plzni?

Takhle se to nedá brát. My jsme zase naposledy prohráli v Novém Veselí… Z tréninků je teď ale cítit, že se blíží nejdůležitější část sezony a nastavení hlavy všech kluků z týmu bude úplně jiné.

Plán čtvrtfinále Dukla – Jičín

Sobota 3. 4. 16.30: Dukla Praha – Ronal Jičín

Neděle 4. 4. 16.30: Dukla Praha – Ronal Jičín

Sobota 10. 4. 18.00: Ronal Jičín – Dukla Praha

Případné čtvrté utkání neděle: 11. 4. 17.00: Ronal Jičín – Dukla Praha

Případné páté utkání středa 14. 4. 18.00: Dukla Praha – Ronal Jičín