Boxlakrosová liga zná týmy Final Four. Custodes Radotín chce potvrdit dominanci

Desetikolová základní část je u konce, v Národní boxlakrosové lize se už odehraje pouze tradiční Final Four. V prvním prosincovém víkendu do něho zasáhnou týmy LC Custodes Radotín, LCC Wolves Radotín, LC Pardubice a SK Lacrosse Jižní Město. Velkým favoritem je prvně zmiňovaný celek, který vyhrál všechny své zápasy. „Na nic jiného než titul nemyslíme. Chceme vyhrát, a to dominantně,“ prohlásil Dominik Pešek z Custodes. Semifinále jsou na programu v sobotu 4. prosince, finále a zápas o 3. místo pak o den později.

Favoritem boxlakrosového Final Four jsou hráči klubu Custodes Radotín. | Foto: Kateřina Hrubá

Kdo ještě neviděl boxlakros, bude jistě překvapen. Místy tato hra připomíná setkání bojovníků s meči, co do sebe při běhu sekají. „Máme sice chrániče, ale rány samozřejmě bolí. Zranění nejsou závažná, spíše jde občas o modřiny a boule. Já tohle vyhledávám. Nejsem masochista, ale přišlo by mi divné, kdyby při sportu po mně nikdo nešel a nechtěl mě sejmout,“ tvrdil Pešek, jeden z nejlepších hráčů boxlakrosové ligy. A právě při Final Four dochází k nejdrsnějším soubojům, protože jde o titul. V Radotíně budou o prvním prosincovém víkendu připraveny tribuny s plynovými teplomety. Už od čtvrtka se navíc zakryje hřiště plachtou. „Ta bude odstraněna těsně před zahájením programu v sobotu dopoledne. Bude to takové lakrosové winter classic,“ dodal Adam Šerpán generální manažer ligy. Program zpestří exhibice dětských týmů. Už sobotní semifinále bude zajímavé – Pardubice vyzvou LCC Wolves. Největším favoritem je však domácí tým Custodes Radotín. Prvoligové kluby z Prahy pozvou věrné permanentkáře. Nižší soutěže? Klid Stačí se podívat na skóre – radotínští předvedli 240 gólů a 70 obdrželi. Celkem vybojovali maximální počet 30 bodů. Jen pro představu, druhý nejlepší tým ligy Pardubice dal 105 gólů, třetí Wolves pak 121. „Těžíme z toho, že dobře pracujeme s mládeží, máme vlastní hřiště, na kterém si můžeme kdykoliv zatrénovat. Daří se nám v útoku, i když v letošní sezoně jsme se zaměřili hlavně na obranu. Ta je v soubojích proti elitním evropským týmům klíčová,“ dodal Pešek, kterému se letos daří. Dal 29 gólů a předvedl 28 asistencí, celkem má na svém kontě 57 bodů. V lize je ve statistikách nejlepší. „Přitom jsem dva úvodní zápasy nehrál, netlačil jsem se tolik na hřiště. Nepočítal jsem se tím, jsem rád, že se mi zatím daří,“ tvrdil Pešek. Final Four vypukne 4. prosince v Radotíně, který je v ČR považován za hlavní město lakrosu. Volejbaloví Lvi vyzvou poslední Zlín. Nesmíme zaváhat, říká smečař Čech