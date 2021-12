Byl předurčen k lakrosovým úspěchům. Dominik Pešek je několikanásobný domácí mistr ve fieldlakrosu a v boxlakrosu. Vyrůstal v Radotíne, tři ulice od hřiště. Jeho rodiče byli reprezentanti, jeho sestra rovněž vrcholově hraje. Navíc má velké zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Kanady. Rovněž nebude chybět ve víkendovém Final Four, kde bude chtít s týmem LC Custodes Radotín vybojovat titul. „Nechci, aby to znělo arogantně, ale vyhrát je pro nás malý cíl. Chceme dominantně zvítězit,“ dodal Pešek, který má aktuálně nejlepší individuální statistiky.

Dominik Pešek je několikanásobný domácí mistr ve fieldlakrosu a v boxlakrosu. | Foto: Kateřina Hrubá

Boxlakros patří k nejdrsnějším kolektivním sportům. Proběhne kolem vás hráč a nemůžete ho dostihnout? Tak ho sekněte… Třeba přes ruku. Nebo do něj narazte. „Vážné zranění jsou výjimkou, náhody z nedopatření. Něco se trefí, zlomí se ruka. To se děje jednou za několik sezon,“ popisuje zkušený lakrosový hráč Pešek. Ovšem menší šrámy neschází po každém odehraném utkání. „Drobných zranění typu odřenin a boulí je dost. Stane se, když vás někdo švihne tyčí na kost. To je asi po každém utkání, ale ke větším zraněním nedochází.“