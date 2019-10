Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová nebude závodit na listopadovém Prague Playoffs. Členka týmu Prague Lions po květnové zlomenině stehenní kosti nemůže kvůli bolestem trénovat a účast na vyvrcholení seriálu Global Champions, které se uskuteční od 21. do 24. listopadu v Praze, musela vzdát.

Anna Kellnerová. | Foto: Globalchampionsleague.com

"Je to pro mě složitá zpráva na komunikování, protože jsem tomu dala opravdu všechno v té rekonvalescenci. Pracovala jsem se všemi doktory, co to šlo, doufala jsem, že to dopadne. Nemůžu teď bohužel ani jezdit, protože ten můj zdravotní stav není dobrý. Není to tak zahojené, abych se mohla připravovat," litovala se slzami v očích.