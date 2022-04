Letos se Superfinále po pěti letech vrátilo do největší haly v zemi a Boleslav si v O2 areně zopakovala souboj s Tatranem z roku 2015.

V současném hráčském kádru Bolky už z tehdejší sestavy zbyli pouze Chroust a Curney. Novotný, Kološ a Gwuźdź, kteří v roce 2015 také byli na hřišti, nyní vedli boleslavský tým jakožto trenéři. Využít nemohli trio zraněných hráčů: Natova, Beneše a Tokoše.

Boleslavský tým měl v hledišti podporu stovek svých fanoušků, klub vypravil autobusový zájezd a další velké skupiny lidí mířily do areny po vlastní ose.

Muži v černých dresech šli ve 14. minutě do vedení díky Pěničkovi, který skóroval po přihrávce Bíny zpoza brány. Stav 1:0 platil dlouho - i po druhé boleslavské radosti, která byla předčasná, protože Tomašíkův gól v 31. minutě nakonec neplatil kvůli špatně provedenému rozehrání na druhé straně hřiště.

Tatran srovnal v závěru druhé třetiny, balonek nešťastně přeskákal gólmana Bauera a branka byla připsána Šimkovi.

Ve třetí třetině gól nepadl, šlo se do prodloužení a v jeho 125. vteřině rozhodl Šebek.

„Špatně se mi to hodnotí. Myslím, že prvních třicet minut jsme byli strašně nervózní. Máme mladý tým bez zkušeností a hrozně to na nás dolehlo. Ale stejně se zápas nevyvíjel špatně. Od poloviny zápasu jsme byli i lepší. A pak už to nemůžu hodnotit. Uteklo nám to o kousek,“ hodnotil zápas nejzkušenější z Pražanů Marek Beneš. A dodal: „Ale na náš tým jsem hrdý, že jsme došli až sem.“

Čtvrtý titul a třetí s Mladou Boleslaví pak získal gólman Boleslavi Lukáš Bauer: „Zápas byl hodně takticky svázaný, byla to taková vyčkávaná. My jsme vzhledem k několika absencím nechtěli hrát úplně hrr, a hráli jsme opatrněji. Tatran se také nikam nehnal, tak z toho byl takový opatrný zápase se třemi góly.“ Ale jedním dechem dodal: „Ale titul je to stejný jako kdybychom vyhráli 6:0 nebo 10:5.“

Ten nemusel v zápase řešit mnoho složitých momentů, ale Bolku výrazně podržel při šanci Střešovic v poslední minutě základní hrací doby: „Minutu před koncem nám vyplaval volný hráč na středu hřiště, což se nám nesmí stávat. Ale naštěstí mě míček trefil do ruky.“

Bauer už se kromě oslav po zápase těšil také na volno: „Stala se nám z toho v podstatě taková dvousezona, a i s reprezentací těch zápasů bylo opravdu hodně. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, protože jinak by to volno, které nás teď čeká nebylo vůbec veselé.“

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 2:1 pp

Branky a nahrávky: 14. Pěnička (Bína), 63. Šebek (Tomašík) - 40. Šimek (M. Beneš). Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 10 865.

Boleslav: Bauer - Zakonov, Suchánek, Hemerka, Gruber, Fořt, Punčochář - Koláčný, Tomašík, Šebek - Bína, Curney, Pěnička - Korych, Zoufalý, Chroust.