Warm up naznačoval, že Oliver König vyladil svou Kawasaki Ninja 400 lépe než v sobotu a pochvaloval si, jak stroj šlape. „Funguje to,“ tvrdil dopoledne. Do závodu vyrážel ze sedmé řady, pomýšlel na vylepšení pozic, jenže už v první zatáčce bylo všechno jinak. Při manévru mu podjelo kolo a český mladík poznal tvrdost aragonského okruhu, což ovšem znamenalo propad v pořadí a velkou ztrátu.

Po karambolu sice český závodník ukázal srce bojovníka, nicméně až do cíle musel dojet bez stupačky, což jízdu notně komplikovalo. „Nešlo to vůbec, furt jsem si řadil vyšší kvalty, v zatáčce mi noha padala. Jednou jsem si ji i přejel. Bylo to docela složitý a už to znovu nechci zažít,“ nechal se slyšet po skončení závodu v Aragonu König.

Manažer týmu Movisio Miloš Čihák dobře věděl, jak těžké to pro talentovaného závodníka bylo a vážil si toho, jak se s neobvyklou situací popasoval. „Odjel závod bez stupačky, za to klobouk dolů,“ svěřil se. König po pádu figuroval na 39. místě a dobře věděl, že na umístění mezi nejlepšími musí zapomenout. Závod ale nezabalil a trpělivě se prokousával pořadím a neustále vylepšoval své umístění. Necelých šest kol před cílem byl na 36. pozici, tři kola před koncem už byl třiatřicátý a v cíli byl nakonec devětadvacátý.