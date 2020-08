„Vidím spoustu pozitiv,“ povídala Plíšková, která se na kurtech pražské Sparty probojovala až do semifinále singlového pavouka. Po cestě ji potkalo i krapet štěstí: ve čtvrtfinále s Rumunkou Anou Bogdanovou prohrávala už 2:5, když v tu chvíli se její soupeřka zranila a odstoupila. Naopak proti takové Petře Martičové převedla parádní výkon.

„Kdybych semifinále dělala všude, bylo by to dobrý,“ pousmála se vytáhlá ranařka po těsné prohře s Belgičankou Elise Mertensovou. Plíškovou mrzelo, že chybělo málo a bitva o postup do finále mohla dopadnout jinak.

Zdroj: Deník„Je to nepříjemná soupeřka, ale i tak jsem měla hodně šancí,“ svěřila se Češka, na níž si náročný program posledních dvou týdnů vybral daň.

Bolela ji záda, přidaly se i trable s tříslem. Přesto si Plíšková spravila chuť v deblu, ve kterém se postavila po bok ostřílené harcovnice Lucie Hradecké. Po finálovém triumfu na rumunským párem Niculescuová, Olaruová vybojovaly Češky titul. Při prvním společném startu. „Povedlo se nám to, moc špatných míčů tam nebylo,“ těšilo Plíškovou.

Po titulu kariérní maximum

Projevilo se to i v žebříčku WTA. Ve čtyřhře se posunula o třináct příček na 45. místo, což je její kariérní maximum. V singlu Plíšková po pražském semifinále poskočila na 64. místo. Rozhodně má na víc, už byla i v elitní čtyřicítce. Dlouhodobě ji ale sráží nevyrovnanost výkonů. Je schopná odehrát skvělý mač proti leckteré elitní soupeřce, jen aby pak vzápětí selhala.

„Pořád mám vlny, chvilku hraju dobře, chvilku malinko pasivně. Bojujeme s tím věčně. Ale když se přes to přenesu, tak podle mě můžu hrát s kýmkoli,“ řekla Plíšková v Praze. „Vím, že dokážu porazit hráčky, které jsou v žebříčku vysoko, ale je potřeba to v dalších dnech udržet. Musím pak porazit i soupeřku, která je trošku slabší, ale pro mě má třeba nepříjemnější hru.“

Přenese Plíšková aktuální formu i na blížící se grandslamové US Open? „Jsem ráda, že se zase dám na beton, antuky jsem teď měla hodně,“ oddechla si.