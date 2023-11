Boj o historický výsledek! squashisté odletí na Nový Zéland na šampionát týmů

Mají před sebou mimořádně prestižní událost. Český squashový tým odlétá v neděli na mistrovství světa týmů na Nový Zéland. A to ve složení Martin Švec, Viktor Byrtus, Daniel Mekbib a Jakub Solnický. Na akci budou nejlepší světoví hráči, favorité jsou squashisté z Egypta. „Na světovém šampionátu týmů se objevíme počtvrté a rádi bychom skončili do patnáctého místa, což by byl pro nás historický výsledek,“ vyhlásil Ondřej Uherka, reprezentační trenér. První zápasy začnou v Tauranze 11. prosince.

Jakub Solnický a Daniel Mekbib. | Foto: Irena Vanišová